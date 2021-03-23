هنادي مهنا تكشف حالتها وزوجها بعد إصابتهما بـ«كورونا»

الثلاثاء، 23-03-2021
06:49 م
محمد فضل - متابعات
كشفت
الفنانة هنادي مهنا
، عن حالتها الصحية بعد إصابتها وزوجها الفنان أحمد خالد صالح
،
بفيروس كورونا
، وذلك بعد تصدرهما الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت :
"الحمد لله على نعمة حب الناس" .
وقالت
هنادي مهنا
في تصريحات صحفية، :" أنا
الحمد لله كويسة .. أعاني من بعض الإجهاد مع شعوري ببعض الصداع والالام في الجسم ولكن
حالتي مستقرة ".
وأضافت
" أرجو من الجميع الدعاء لي أنا وأحمد.. أتمني ان يتم شفائنا في القريب العاجل
باذن الله".
فيما
قال أحمد خالد صالح
" أن حالته مستقرة ولا يعاني إلا من أعراض خفيفة خاصة بالكورونا
"
.
وكان
الفنانة هنادى مهنى أعلنت عن إصابتها بالفيروس عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى
فيس بوك، وكتبت "إيجابي تحليل كوفيد الحمد لله.. يوم لطيف للجميع، كما أعلنت عبر
تطبيق إنستجرام دخولها الحجر الصحي.