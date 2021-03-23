الثلاثاء 23 مارس 2021
توقيت مصر 20:13 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

هل لميس الحديدي ابنة ملكة الإغراء ناهد الشريف؟.. فيديو يحسم الأمر

هنادي مهنا تكشف حالتها وزوجها بعد إصابتهما بـ«كورونا»

عبدالله رشدي متعجبًا: "ممكن تعترض على الله ولا تعترض على نوال السعداوي"

الحكم بإعدام شخص ونجله في جريمة هزت المنيا

شاهد.. زوجة تحتفل بطلاقها من زوجها بطريقة صادمة

«مُبهجة».. صورة نادرة تُنشر لأول مرة للملك سلمان رفقة أبوكروز

كاف يعلن موعد مباراة مصر وكينيا

قرار سعودي بفرض لقاح كورونا على العاملين في هذه المجالات

«مشكلة كبيرة»..«آبي أحمد» يكشف أمام البرلمان مفاجآت عن سد النهضة

فنانة ظهرت معه في فندق الإقامة.. «صلاح» يضع اتحاد الكرة في حرج شديد(صور)

ADS
 

هنادي مهنا تكشف حالتها وزوجها بعد إصابتهما بـ«كورونا»

Aen6IslhnD2LV024PCzF20C6EgqoddsiXXzefVza
هنادي وأحمد
 
الثلاثاء، 23-03-2021 06:49 م محمد فضل - متابعات

كشفت الفنانة هنادي مهنا، عن حالتها الصحية بعد إصابتها وزوجها الفنان أحمد خالد صالح، بفيروس كورونا، وذلك بعد تصدرهما الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت : "الحمد لله على نعمة حب الناس" .
وقالت هنادي مهنا في تصريحات صحفية،  :" أنا الحمد لله كويسة .. أعاني من بعض الإجهاد مع شعوري ببعض الصداع والالام في الجسم ولكن حالتي مستقرة ".
وأضافت " أرجو من الجميع الدعاء لي أنا وأحمد.. أتمني ان يتم شفائنا في القريب العاجل باذن الله".
فيما قال أحمد خالد صالح " أن حالته مستقرة ولا يعاني إلا من أعراض خفيفة خاصة بالكورونا" .
وكان الفنانة هنادى مهنى أعلنت عن إصابتها بالفيروس عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وكتبت "إيجابي تحليل كوفيد الحمد لله.. يوم لطيف للجميع، كما أعلنت عبر تطبيق إنستجرام دخولها الحجر الصحي.
 

إقرأ ايضا

Capture

هل لميس الحديدي ابنة ملكة الإغراء ناهد الشريف؟.. فيديو يحسم الأمر

2519847301607249168

عبدالله رشدي متعجبًا: "ممكن تعترض على الله ولا تعترض على نوال السعداوي"

Capture

شاهد.. زوجة تحتفل بطلاقها من زوجها بطريقة صادمة

أخبار متعلقة

أرشيفية

كورونا يفتك بفنان سعودي شهير.. ونقله للعناية المركزة

hqdefault

إصابة محمد رمضان وعدد من الفنانين بإصابات خطيرة في انفجار(فيديو)

كورونا في الإمارات

2373 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات آخر 24 ساعة

يوسف شعبان

لماذا لم يتبرأ يوسف شعبان من «حمام الملاطيلي» قبل وفاته؟ (فيديو)

Capture

سعودي يقتل مصريًا ويصيب ابن شقيقه والسبب صادم

السيسي

السيسي عن وفاة كمال عامر: فقدت معلمي وقائدي