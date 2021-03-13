إصابة محمد رمضان وعدد من الفنانين بإصابات خطيرة في انفجار(فيديو)

السبت، 13-03-2021
01:54 م
محمد فضل
تعرض الفنان محمد رمضان
، لإصابة خطيرة في ظهره، وعدد آخر
من الفنانين، خلال تصويرهم أحد المشاهد بمسلسله الدرامي الجديد "موسى" المقرر
عرضه في شهر رمضان المقبل.
ونشر رمضان، فيديو يوضح حجم الإصابة التي تعرض لها، عبر حسابه
على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل.. إصابتي كانت شديدة أثناء
تصوير النهاردة، ولكن الحمد لله.. الأهم إن الشغل يوصلكم حقيقي وكله في حبكم يهون..ثقة
في الله نجاح دائماً وأبداً.. رمضان يجمعنا".
فيما أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تقدمه
ببلاغ للنائب العام بسبب ما حدث، بعد إصابة عدد آخر من الفنانين وشكواهم بأن ما
حدث دون علمهم وأدى إلى إصابة خطيرة في صفوف الفنانين.
ونشرت الفنانة لبنى ونس، والدة الفنان الشاب يوسف عمر، عبر
صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ردا على محمد رمضان
بعد إصابة ابنها فى
المشهد الخاص بمحمد رمضان
.
وقالت لبنى: "إذا عملنا كل حاجة طبيعية وحقيقية كنا
هَلَكنا، ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلُكة، يعنى إذا فى مشهد يا أستاذ محمد التمساح
بياكلك نترحم عليك ويبقى آخر مشهد فى حياتك، فى مهنتنا يا أستاذ محمد رمضان
وأنت وأنا
وكلنا عارفين إن ما يسمى بالنجم أستغفر الله العظيم بيتعاملوا معاه فى اللوكيشن كأنه
إله هو المِحور والكل يدور حوله، هل ممكن تتعرض لما حدث لابني فى التصوير معاك، مستحيل
طبعا بتعمل أكشن وبتبقى عارف قبلها كل تفاصيله مرة واتنين وعشرة واللى عاجبك بتوافق
عليه واللى مش عاجبك بتغيره".
وأضافت: "يعنى القنبلة اللى زرعها عصام الوريث لابني
تحت منه ومن غير ما يقوله ولا حتى يلبسوا واقي يقدر يعمل معاك كده؟ ليه؟!!!! إنت بني
آدم وابني مش بني آدم؟ أنت أغلى الناس عند والدتك ويوسف نن عيني وما فيش أغلى من الضنا،
حط ابنك مكان يوسف هاتقول برضه كله فى حبكم يهون بس أرجع واقولك ابني ربنا هايجبله
حقه من اللى اسمه عصام الوريث دة اللى ميعرفش أبجديات عمله اللى بيستبيح حياه الشباب
عشان يحقق الطبيعية المزعومة الغلط اللى حضرتك بتتكلم عنها حق بني إن شاءالله هايرجعله
مش هاسيبه عشان يبطل سي الوريث دة إنه يستهين بحياة الناس، سؤال بقى لما نموت سيادة
النجم هايندفن فين؟؟؟؟؟ الديان والعدل والحق موجود واعتمدنا عليك يارب".
وقال الدكتور أشرف زكي، أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام،
ضد متسبب حادث الحريق في تصوير إعلان محمد رمضان
.
وأضاف: "أنا كلفت محامي النقابة بتقديم بلاغ للنائب
العام ضد خبير المفرقعات، وضد المتسبب في ذلك".
وأوضح: "هؤلاء تسببوا في تعريض حياة بنى آدم للموت..
ودورنا أن نأتي بحق هؤلاء الناس".
فيما كتبت شقيقة أحد المصابين في الإعلان، عبر صفحتها على
"فيس بوك"، أحد مصممي مشاهد الأكشن الشهير، والذي يشارك محمد رمضان
في كثير
من الأعمال، أهمل في حق شقيقها؛ ما عرَّضه لحروق في مناطق حساسة في جسده.