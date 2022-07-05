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هل يمكن للحاصلين على تأشيرة سياحية أداء الحج؟.. السعودية تحسم الأمر

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هل يمكن للحاصلين على تأشيرة سياحية أداء الحج؟.. السعودية تحسم الأمر

تصريح-الحج-1
الحج
Native
Teads
الثلاثاء، 05-07-2022 11:21 ص

أكدت وزارة السياحة السعودية أن تأشيرة الزيارة بغرض السياحة لا تخول صاحبها أداء مناسك الحج على الإطلاق، حيث تمنع الأنظمة والتعليمات في المملكة الحاصلين على التأشيرة السياحية السائح من أداء فريضة الحج أثناء وجوده في المملكة، كما تمنعه من أداء العمرة خلال موسم الحج الذي تحدده وزارة الحج والعمرة.

ودعت الوزارة في بيان لها الراغبين في القدوم إلى المملكة بتأشيرة الزيارة لغرض السياحة إلى الالتزام بما تم إقراره من تعهدات والاطلاع على التعليمات قبل الحصول على التأشيرة، والالتزام التام بكافة التعليمات الصادرة بهذا الشأن حيث أن ذلك يساعد في تجنب أي مخالفة للأنظمة.
 

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