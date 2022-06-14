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ابنة خالد يوسف تستكمل علاجها في السعودية

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الثلاثاء، 14-06-2022 02:18 م

سافرت ابنة المخرج السينمائي والبرلماني السابق، إلى والدتها للعلاج في المملكة العربية السعودية.
وحسب مصادر لموقع الفن ، فإن ابنة المخرج خالد يوسف سافرت للاقامة مع والدتها في السعودية، بعد إصابتها بعارض صحي نتيجة الحمية الغذائية التي خضعت لها في الأشهر الماضية، وسيطرت على شهيتها لدرجة منعتها من تناول الطعام.

وتفيد المعلومات أن يوسف سارع الى معالجة الموضوع في مصر عبر أمهر الاطباء المتخصصين، ومن ثم قرر ارسال إبنته الى السعودية لاستكمال علاجها هناك، والعلاج ليس صعباً ولا يوجد أي خطر على صحة إبنته نتيجة ما عانت منه بعد حمية قاسية وخاطئة.
 

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