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هل تتم إضافة مادتي الفيزياء والكيمياء لمنهج الصف الرابع؟ الوزير يرد

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وزير التعليم
Native
الأربعاء، 10-11-2021 12:36 م

تداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انباء مزعومة عن نية وزارة التعليم إضافة مادة الكيمياء المبسطة والفيزياء الحديثة لمنهج الصف الرابع الابتدائي.
من جانبه رد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على هذه الأنباء، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، مؤكدًا أن هذا الكلام لا أساس لهذا من الصحة ولا معنى له، وكذلك كل شائعات تعطيل الدراسة لا أساس لها من الصحة من قريب أو بعيد.
وأضاف وزير التربية والتعليم: وتتوالى الحملات المنظمة والممنهجة على السوشيال ميديا، ولعلنا نفطن جميعا أن هناك من يحاول بشراسة إثارة البلبلة كل يوم، بل كل ساعة بمثل هذه الأخبار التافهة والمغالطات الفادحة والكذب والافتراء.
 

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