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انتشار صور مسيئة لمدرس تغضب السوشيال ميديا وقرار عاجل

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وزير التعليم
Native
الأربعاء، 13-10-2021 04:29 م

كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم فى القليوبية  أنه بعد انتشار صورة مسيئة لطالب يستهزأ بمعلمه، تم فصل الطالب 15 يوماً رغم تقديمه اعتذار للمدرس وفقًا لضوابط وزارة التربية والتعليم.
وأشار المصدر الى أنه تم تشكيل لجنة من التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للتحقيق بالواقعة بأكملها، بجانب ارسال مذكرة للإدارة التعليمية بشبرا الخيمة لزيادة عقوبة الطالب، حسب صدى البلد.
وكانت صورة مسيئة لطالب بمدرسة بهتيم التجارية بنين ببطن الجبل قد أثارت غضبا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وظهر الطالب في الصورة وهو يقف خلف المدرس بالفصل رافعا يده بالإشارة بعلامة من خلف المدرس الجالس على مقعده  وسط ضحك الطلاب.
 

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