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زوج نجلاء بدر يحرجها على الهواء:«متجوزك عربية سبور..هتقلبي أتوبيس هطلقك»

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الأربعاء، 15-12-2021 03:02 م
أثار زوج الفنانة نجلاء بدر الجدل بسبب تصريحاته بعد أن أعلن أنه يفكر بتطليقها في حالة معينة.
وكان محمد عفيفي زوج نجلاء بدر، قال في مكالمة هاتفية معها في أحد البرامج التلفزيونية، أوضح أنه معجب بتنوع الأدوار التي تقدمها مؤخراً، وكان آخرها ظهورها مرتدية بدلة، بسبب لعبها دور سيدة بوزن زائد.
وقال عفيفي: "آخر مرة شوفتها لابسة بدلة مؤخرا في أحد الأدوار، ومش متخيلها فى البيت تلبس بدلة نهائي وتخينة، لو عملت كده فعلا هطلقها".
وردت عليه نجلاء بدر قائلة: "على فكرة انت من الرجالة اللي هقوم ضدهم بحملة المفروض تستحمل مراتك عيانة تخينة ، لأن انت مش متجوز شكل إنت متجوز بنى آدمة" إلا أنه رد عليها :"أنا واخدك موديل معين اللى واخد عربية سبور ولذيذة هتقلبي أتوبيس هنزل المحطة اللى جاية ع طول".
 

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