زوج نجلاء بدر يحرجها على الهواء:«متجوزك عربية سبور..هتقلبي أتوبيس هطلقك»

الأربعاء، 15-12-2021
03:02 م
أثار زوج الفنانة نجلاء بدر
الجدل بسبب تصريحاته بعد أن أعلن أنه يفكر
بتطليقها في حالة معينة.
وكان محمد عفيفي زوج نجلاء بدر
، قال في مكالمة هاتفية معها في أحد البرامج
التلفزيونية، أوضح أنه معجب بتنوع الأدوار التي تقدمها مؤخراً، وكان آخرها ظهورها
مرتدية بدلة، بسبب لعبها دور سيدة بوزن زائد.
وقال عفيفي: "آخر مرة شوفتها لابسة بدلة مؤخرا في أحد الأدوار، ومش
متخيلها فى البيت تلبس بدلة نهائي وتخينة، لو عملت كده فعلا هطلقها".
وردت عليه نجلاء بدر
قائلة: "على فكرة انت من الرجالة اللي هقوم ضدهم
بحملة المفروض تستحمل مراتك عيانة تخينة ، لأن انت مش متجوز شكل إنت متجوز بنى
آدمة" إلا أنه رد عليها :"أنا واخدك موديل معين اللى واخد عربية سبور
ولذيذة هتقلبي أتوبيس هنزل المحطة اللى جاية ع طول".