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شاهد.. حفل زفاف ديانا فاخوري.. حضرت العروس وغاب العريس

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ديانا فاخوري
الإثنين، 24-07-2023 07:19 ص

 

أعلنت الإعلامية اللبنانية ديانا فاخوري ، خلال الاحتفال بعيد ميلادها بين الأهل والأصدقاء ، أمس ، عن زواجها من الإعلامي اللبناني " جيري ماهر " .

 

وكانت نظمت ديانا احتفالا بعيد ميلادها ، وبحضور الأهل والأصدقاء ، أعلنت عن زواجها من " رئيس مجلس إدارة صوت بيروت " جيري ماهر " ، وتحول الاحتفال بعيد الميلاد إلى حفل زفاف وسط غياب العريس ، الذي تعذر عودته من الخارج .

 

وأظهر مقطع فيديو احتفال ديانا وسط أسرتها وصديقاتها ، ورقصهن على نغمات الموسيقى معبرين عن سعادتهن بزفافها ، فيما ظلت العروس تبكي من الفرحة .

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