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هكذا قتل نجل وزيرة الهجرة زميليه في أمريكا.. إليكم صور الضحايا ومشاهد من الجريمة

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الأحد، 29-05-2022 01:43 م


كشفت التحريات ملابسات واقعة اتهام رامي هاني منير فهيم، نجل الوزيرة المصرية نبيلة مكرم بطعن زميليه في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت المعلومات الأولية في الحادث أن قوات الشرطة الأمريكية تلقت اتصالًا يؤكد وقوع شجار في شقة بضواحي كاليفورنيا، وحين انتقلت قوات الشرطة إلى الشقة وجدت جثتين للضحايا، فيما كان نجل الوزيرة موجودًا داخل الشقة وبه إصابات طفيفة، ونقل إلى المستشفى حتى تعافى من الإصابات وتم اعتقاله لتورطه في حادث القتل.


وأصدر مكتب المدعي العام في المقاطعة بيانًا قال فيه: "رامي هاني منير فهيم متهم بطعن زميله في العمل، غريفين كومو البالغ من العمر 23 عامًا، حتى الموت ثم طعن زميله في الغرفة، جوناثان بام، 23 عامًا، حتى الموت في شقتهم في شارع كاتيلا في أنهايم حوالي الساعة 6:30 صباحًا. 19 أبريل 2022 وعمل كومو وفهيم معًا في شركة لإدارة الثروات في مقاطعة أورانج".

ووجهت لرامي نجل الوزيرة المصرية، اتهامات القتل واستخدام أسلحة ومحاولة تضليل السلطات رغم إصابته في المشاجرة التي تسببت في الحادث.

وقال الادعاء إن رامي هاني منير فهيم وكومو عملا معًا في Pence Wealth Management في مقاطعة أورانج، عمل كومو، الذي انضم إلى الشركة في عام 2021، كمساعد تسويق ووسائط.

وكشف الرقيب شين كارينجر من شرطة أناهايم إن رامي فهيم كان يعمل في مكتب شركة لإدارة الثروات في نيوبورت بيتش مع أحد الضحايا، وهو جريفين روبرت كومو البالغ من العمر 23 عامًا، بينما الشاب الآخر الذي قُتل، جوناثان أندرو بام، 23 عامًا أيضًا، لم تكن له صلة سابقة بفهيم.

وزُعم أن فهيم كان "ينتظر" أحد الضحايا على الأقل قبل طعنه يوم الثلاثاء ، 19 أبريل، وفقًا لوثائق المحكمة.

ووفق سجلات المحكمة، لم يكن لدى فهيم أي سجل سابق لجرائم عنف في مقاطعة أورانج.

 

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