الإثنين 30 مايو 2022
توقيت مصر 20:28 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر دون تقطيع الآن.. الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي أفريقيا

فرج عامر يكشف أضعف خطوط الوداد المغربي من داخل المعسكر

إيهاب جلال يفاجئ الجميع باستبعاد 11 لاعبًا من المنتخب منهم رمضان صبحي

راتب طبيب مصري في الكويت يثير غضب مجلس الأمة لكن كانت المفاجأة

الريال السعودي يقترب من الـ 5 جنيهات مصري والدولار يستقر

هل هناك قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي؟.. واحدة فقط

«تحسس جسدها من الخلف في الميكروباص».. دكتورة بجامعة أكتوبر تستغيث بالأمن

صدمة.. سما أحمد تفاجئ عريسها بتركه ليلة الدخلة: «آسفة مش قادرة أكمل»

طارق الشناوي يفجر مفاجأة صادمة عن سمير صبري: لم يُنجب وابنه مشكوك فيه

تستعين بعشيقها وأختها لتأديب زوجها.. والنهاية صادمة

ADS
 

قتل شخصين ويواجه الإعدام.. تفاعل واسع مع وزيرة الهجرة بعد القبض على نجلها بأمريكا

T1653755004515a1a6886a7a50e68df76fb26d156c3image.jpg&w=1200&h=675&q=95&img
ا
Native
Teads
الأحد، 29-05-2022 09:20 ص


تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة البيان الذي أصدرته وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، بعد اتهام نجلها في جريمتي قتل بالولايات المتحدة، حيث اتهم بقتل شخصين ويواجه عقوبة الإعدام.
وكتبت الوزيرة في صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، السبت: "لتكن إرادة الله.. أنا وأسرتى نتعرض لمحنة شديدة، وبنمر بوقت عصيب على إثر اتهام ابنى بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن".

وأضافت: "قيامى بواجباتى كوزيره فى الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقا مع كونى أم مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها. ومهما كانت العواقب، فإنني كوزيرة أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبى ومقتضيات العمل به، وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصى وما هو عام".

وقالت مكرم: "كأم، أطلب منكم الدعاء لى ولأسرتى فى هذه المحنة، وأدعو معكم لابنى رامى وللضحايا اللذين لقوا ربهم"، داعية "وسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما تنشر، وتراعي الصدق والإنسانية فى تعاملها مع تلك المحنه التى ألمت بأسرة مصرية تنتظر حكما لا يزال فى علم الغيب وفى ضمير القاضى به".
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلًا واسعا مع الوزيرة، حيث تشامن معها العديد من المغردين داعين لها بالصبر وأن يرد إليها ابنها من هذه المحنة الشديدة.
 

إقرأ ايضا

1206357

راتب طبيب مصري في الكويت يثير غضب مجلس الأمة لكن كانت المفاجأة

2021_11_10_0_15_54_135

«تحسس جسدها من الخلف في الميكروباص».. دكتورة بجامعة أكتوبر تستغيث بالأمن

387606_0

صدمة.. سما أحمد تفاجئ عريسها بتركه ليلة الدخلة: «آسفة مش قادرة أكمل»

أخبار متعلقة

19_2022-637892468712787250-278

علاقة عاطفية وراء مذبحة مزرعة الشيخ زايد

76884

العثور على زوجين مصريين مقتولين داخل شقتهما في أمريكا بطريقة بشعة

maxresdefault

فتاة تقتل سائقًا في صحراء أكتوبر أثناء اغتصابها.. تفاصيل مثيرة

تنزيل

زوجان يستدرجان زوجتيهما ويقتلانهما بداعي «الشرف»

download

شاهدها في فيديو تمارس الرذيلة مع آخرين.. كشف تفاصيل جريمة أوسيم

20210621093246282

«حلاق» يقتل زوجته وابنته بطريقة بشعة ثم يتخلص من حياته