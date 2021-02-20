السبت 20 فبراير 2021
توقيت مصر 22:56 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إبراهيم عيسى يتطاول على أحد صحابة الرسول (ص)

مقتل المدربة السعودية الشهيرة رفعة اليامي على يد عائلتها (تفاصيل)

تركي آل الشيخ يفاجئ متابعيه بصورته مع "بن سلمان": أغلى تكريم بحياتي

زوجة صالح جمعة تخرج عن صمتها وتفضحه:«منتظرة ورقة الطلاق»

رئيس «الشاباك» يحذر من انتهاء إسرائيل بعد 25 عامًا لهذا السبب

"رويترز" تكشف عن استثمار سعودي ضخم في مجال حيوي وهام

بث مباشر.. ليفربول وإيفرتون في مباراة نارية

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون فى الدورى الإنجليزى

هجوم عنيف واتهامات ثقيلة من وسيم يوسف لدعاة كويتيين

شاهد.. فيديو لشلالات طبيعية في جبال السعودية يأسر القلوب

ADS
 

هجوم عنيف واتهامات ثقيلة من وسيم يوسف لدعاة كويتيين

download
وسيم يوسف
 
السبت، 20-02-2021 07:14 م محمد فضل

شن الداعية الإماراتي الشهير وسيم يوسف، هجومًا حادًا على عدد من الدعاة الكويتيين، متهمين إياهم بالتطرف والعنصرية والتهجم على الإمارات على خلفية إنشاء مشروع «البيت الإبراهيمي».
وقال يوسف عبر حلقة من برنامجه “وقفات مع وسيم يوسف” عرضت أمس الجمعة على قناة “أبوظبي”، موجهاً كلامه للداعية الكويتي محمد العوضي: “الكويت مليئة بالكنائس، لكنني لم أرك تنتقد الكنائس. أنت لا ترى فقط الإمارات”. وأضاف: “أنت إنسان متطرف عنصري وضد التعايش والسلام، وضد المسيحيين، ولا تحبهم لكنك لا تستطيع أن تتكلم في حدود دولتك الكويت، فتنظر إلى الإمارات وتضرب بها”
وتابع: “أنا أتساءل.. بعض مشايخ الكويت إلى متى هذه الوضاعة في الأخلاق، أليس لديكم غير الإمارات”
وعدد يوسف أسماء لدعاة كويتيين قال إنهم يتكلمون في الشأن الإماراتي، وذكر منهم الشيخ سالم الطويل والشيخ نبيل العوضي والشيخ محمد العوضي والشيخ حجاج العجمي والشيخ نايف العجمي والشيخ حاكم المطيري. وقال: “أليس لديكم أنتم مشايخ الكويت سوى الإمارات”، ونصحهم بأن ينشغلوا بما في داخل بلدهم.
كما وجه سلسلة من الاتهامات للداعية محمد العوضي، واصفاً إياه بـ”العنصري المتطرف”، لكونه “يتكلم عن موقف الأمة الإسلامية من الديانة الإبراهيمية”.
وتساءل: “لماذا لم نسمع من العوضي عن نحر رقاب الأقباط؟”، وزاد: “محمد العوضي لو كان لديه سلاح سيكون بجوار أبو بكر البغدادي”.
ووعد يوسف بأنه سيخصص حلقة كاملة عن محمد العوضي “لأريكم هذا الإنسان العنصري المتطرف”.
ويعد مجمع «البيت الإبراهيمي»، أحد معالم العاصمة أبوظبي، وانعكاساً لاسمه فهو يجمع بين أربعة مبان منفصلة (كنيسة، مسجد، معبد، ومركز ثقافي).
وكانت الإمارات أعلنت مشروع بيت العائلة الإبراهيمية في جزيرة السعديات بأبوظبي في سبتمبر 2019، ومن المتوقع افتتاحه العام المقبل.
وبحسب ما ذكرت “وكالة الأنباء الإماراتية” (وام) حين الإعلان فإن “المبنى سوف يحتضن برامج تعليمية، وفعاليات متنوعة هدفها تعزيز التبادل والتعاون الثقافي والإنساني”.

 

إقرأ ايضا

12mxeEIz_400x400

إبراهيم عيسى: شاعر الرسول كان "جبانًا"

thumb

مقتل المدربة السعودية الشهيرة رفعة اليامي على يد عائلتها (تفاصيل)

lllllllllllll

بالفيديو.. ردة فعل "ميركل" عندما نسيت ارتداء الكمامة يثير عاصفة من الترحيب

أخبار متعلقة

download

أول تعليق من الإمارات على احتجازها ابنة حاكم دبي الشيخة لطيفة

Capture

الإمارات تغلق مطعم الشيف التركي «بوراك» في دبي

5df0bb7e28c5f

الفيديو الذي تسبب في هجوم عنيف على زوجة أحمد السقا

1-1412011

بعد إطلاق مسبار الأمل.. علاء مبارك يوجه رسالة للإمارات

127587_32_1448379667

الإفراج عن فنان سعودي شهير ضبط رفقة فتاة في الإمارات

image

الإمارات.. حكم بحبس فنان خليجي شهير يعيش حياة المليونيرات