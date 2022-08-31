هجوم على وزير التعليم بسبب تكريم «لبلبة» لسبب غريب!

الأربعاء، 31-08-2022
03:06 م
تعرض الدكتور رضا حجازي
وزير التربية والتعليم لانتقادات واسعة على مواقع
التواصل بعد تكريمه الفنانة لبلبة
بسبب دورها في مسلسل ”دايما عامر“ الذي عرض في
الموسم الرمضاني الماضي 2022، وجسدت خلاله دور ناظر مدرسة.
وقام حجازي بتكريم الفنانة لبلبة
فى قاعة سيد درويش عن دورها في
المسلسل الذي قدمت فيه نموذجا مثاليا
لمديرة مدرسة متطورة، من خلال شخصية ميس زهرة التي وهبت حياتها للتعليم وإدارته
بشكل علمي متطور وحديث.
وتداول العديد من الشخصيات العامة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور
الوزير مع الفنانة لبلبة
، موجهين سهام الانتقاد للوزير الذي ترك المعلمات
الحقيقيات وكرم ممثلة جسدت شخصيتهن، على حد تعبيرهم.
وعلق البرلماني السابق عمرو الشوبكي على تكريم الوزير للفنانة لبلبة
في
منشور على فيسبوك قال فيه: ”وزير التعليم
الجديد يكرم فنانة
(لبلبة
) لأنها أحسنت القيام بدور ناظرة مدرسة في مسلسل
تليفزيوني (دايما عامر). أقدر دائما دور الفن والفنانين، ووارد تكريمهم في خارج المهرجانات
الفنية، ولكن ما هي الرسالة التي يقدمها وزير جديد في وزارة تعاني من مشاكل جمة
بهذا التكريم الذي جاء في غير محله ووقته؟“.
وأضاف الشوبكي: ”ألم يلفت نظر الوزير الجديد ناظرة في الأقاليم تميزت
وأخلصت وكان لها بصمة على مدرستها رغم الظروف الصعبة المحيطة بها فكرمها؟ ولا توجد
أخرى تغلبت بنزاهة على ضعف الإمكانيات، وثالثة كانت نتيجة مدرستها مبهرة بفضل
مهنيتها وإخلاصها؟“.
وتابع : ”نعم، هناك مئات وربما آلاف من هؤلاء ومثلهم من المعلمين والمعلمات
الذين يعملون في ظروف شديدة الصعوبة ورواتبهم ”ملاليم“ ومع ذلك تمسكوا بقيم مهنتهم
ولم يصبحوا من حيتان الدروس الخصوصية“.
وواصل عمرو الشوبكي: ”لو كنا حريصين على دعم هذه النماذج ولو معنويا برسالة
رمزية لكنا كرمناهم، ولكن تكريم فنانة
مثلت دور ناظرة كويسة أفضل من حيث اللقطة
والشو من تكريم ناظرة حقيقية كويسة“.