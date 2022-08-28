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«عيب أنا في سن بنتك».. خناقة أحمد بدير ونرمين الفقي تنتهي بالحبس 6 أشهر

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بدير ونرمين
Native
Teads
الأحد، 28-08-2022 10:07 ص

بدأت الفنانة نرمين الفقي مسيرتها الفنية من خلال عملها في مجال الإعلانات ، إلا أن أول أعمالها المسرحية لم تكن التجربة الأفضل في حياتها خاصة بعد صدامها مع النجم الكبير أحمد بدير، والذي تسبب في حكم المحكمة عليها بالحبس لمدة ٦ أشهر.
بينما كانت تقضي نرمين الفقي عطلتها برفقة والدتها في العجمي، شاهدها طلعت يوحنا، وحاول كثيراً إقناعها بالعمل في مجال الإعلانات ، وبالفعل قامت نرمين بإقناع والدتها التي وافقت في النهاية، ومن هنا قامت بتصوير عدد من الإعلانات التي طالما احبتها منها ,« إعلان NEC تليفزيونات تليمصر، و شمعدان، و مندوبة مصر للتأمين الشهيرة بعبارة “ يا استاذ أمين” ».

بداية المسيرة الفنية لـ نرمين الفقي
كانت والدة الفنانة نرمين الفقي دائمة الاعتراض على دخولها مجال الفن،حتى لا تقف عائق امام دراستها،على الرغم من رغبة العديد من صناع الافلام والمسلسلات في تقديم نرمين للأدوار الفنية، الا ان والدتها كانت ترفض رفضا قاطعا حتى تمكن الفنان أحمد بدير من إقناعها.

شاركت الفنانة نرمين الفقي للمرة الأولى في مسرحية «دستور يا اسيادنا»، والتي تسببت في دخولها قسم الشرطة للمرة الأولى في حياتها، وتم إيقاف عرض المسرحية فترة من الوقت واستئناف عرضها مرة أخرى.

لم تكن مسرحية « دستور يا اسيادنا» سهله على الفنانة نرمين الفقي، حيث انها دخلت قسم الشرطة للمرة الأولى بسببها، وأيضاً حُكم عليها بالسجن لمدة ٦ أشهر بسبب صدام كبير مع الفنان القدير أحمد بدير.

نشب خلاف بين الفنان أحمد بدير والفنانة نرمين الفقي خلال تقديمهم مسرحية « دستور يا اسيادنا»، فقام بطردها من المسرحية ، الأمر الذي جعلها تستشيط غضبًا، وأدلت بعدد من التصريحات المسيئة في حقه، ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية ضدها.

حكمت المحكمة على الفنانة نرمين الفقي بالحبس لمدة ٦ أشهر بسبب اساءتها للفنان أحمد بدير، الا أنه سامحها وتنازل عن القضية بعد ان تقدمت باعتذار رسمي في عدد من الصحف الرسمية.
وأوضحت نرمين الفقي في إحدى اللقاءات التلفزيونية ان الفنان أحمد بدير كان قد مارس عليها ضغوطات شديدة، فخرجت عن شعورها وقالت له « عيب انا في سن بناتك»
 

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