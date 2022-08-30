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«كنت بحسبه محترم بس طلع..» صورة تشعل صراع بين ميريام فارس وفنان شهير

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ميريام فارس
Native
Teads
الثلاثاء، 30-08-2022 09:14 ص

ردت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لأول مرة على تصريحات مواطنها الفنان فارس كرم الذي وصفها بـ"النفسية المحمضة"، مشيرة إلى أنها لن تنزل إلى هذا المستوى وترد عليه.

وقالت ميريام فارس في لقاء مع برنامج "ذا انسايدر بالعربي" المذاع عبر تلفزيون دبي: "أنا سمعت اللي حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى.. عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكي اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة، عيب عن جد عيب".

وأضافت: "لم أتوقع ما قاله هذا الشخص لأن فكرتي عنه كانت مختلفة، وبالأمس سألت منظمي الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل من بين مجموعة الفنانين الذين عرضتوهم علي، ولأنه يعرف حزنت أكثر، فبدلا من شكري يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى".

وكان فارس كرم انسحب من حفل كان مقررًا أن يحييه بمشاركة ميريام فارس بسبب حجم صورته على البوستر الدعائي للحفل، والذي جاء بحجم أصغر من حجم صورة ميريام فارس، والذي اعتبرها "كرم" إهانة له.

وكان الفنان فارس كرم قد رد على سؤال حول رأيه في تصريحات ميريام فارس تعليقًا على أزمة صورهما على البوستر الدعائي للحفل، بأن الجهة المنظمة هي من طلبت ذلك، ليرد فارس كرم قائلًا: "مش رح رد على نفسيات محمضة" ليعلق المذيع قائلًا: "هالقد؟" فيرد كرم قائلا: "أي نفسيتها محمضة القد ونص وزيادة".


 

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