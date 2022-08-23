الثلاثاء 23 أغسطس 2022
توقيت مصر 20:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رسميًا.. وزير التعليم يعلن تعديل مناهج الصف الرابع الابتدائي

إبراهيم سعيد يرد على تهديدات مرتضى منصور: ربنا هداني وقبل توبتي.. ومتنساش فضايحك انت وعيالك

بالمستندات.. محمد الباز يكشف معلومات جديدة عن لقاء عبدالله رشدي والسيدة العراقية

بعدما نعاه زملائه ومشاهير.. نجل إعلامي سعودي شهير: أبي على قيد الحياة

كم وصل سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية؟

«شورت وقميص شفاف».. نور عمرو دياب تتجاهل الانتقادات وتظهر بإطلالة جريئة

وفاة 9 من أسرة واحدة في حادث انقلاب ميكروباص الإسماعيلية

شاهد لحظة ضبط شاب وفتاة في وضع مخل داخل سيارة والشرطة تفجر مفاجأة: فنان

حسام حبيب يستفز شيرين بفيديو « الغابة بتسيب».. ومحاميها يتوعد بمقاضاته

نائب برلماني يُحذر مما سيحدث في سعر الدولار بعد 15 سبتمبر

ADS
 

رسميًا.. وزير التعليم يعلن تعديل مناهج الصف الرابع الابتدائي

201806280149234923
وزير التعليم
Native
Teads
الثلاثاء، 23-08-2022 03:41 م


أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا عاجلا بشأن الجدل المثار حول مناهج الصف الرابع الابتدائي بالعام الدراسي الجديد 2022 / 2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جارٍ إجراء بعض التعديلات على مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023، حتى تتناسب مع الخطة الزمنية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعديلات التي ستتم على مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023، سوف تتم بما لا يخل بتحقيق نواتج التعلم، وذلك بالتركيز على المفاهيم الكبرى والأنشطة التعليمية.

وقالت وزارة التربية والتعليم: “سيتم الإعلان عن تفاصيل التعديلات التي ستتم على مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023، قبل بدء العام الدراسي الجديد”.
وأضافت وزارة التربية والتعليم: “جاء قرار إجراء تعديلات على مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023، في ضوء ما نتج عن تقويم تنفيذ منهج الصف الرابع للعام الدراسي الماضي، وفي ظل الحوارات المجتمعية التي دارت حول ذلك والاستماع لآراء المعلمين ولجنة التعليم بمجلسي النواب والشيوخ وأساتذة المناهج بكليات التربية”.

جدير بالذكر أن بيان وزارة التربية والتعليم تم إصداره ردا على ما أعلنته إحدى مؤسسات الكتب الخارجية الشهيرة على “فيس بوك”، حيث قالت: "وزارة التربية والتعليم السنة دي خففت منهج الرياضيات للصف الرابع الابتدائي، وحذفت منه 12 درسا وميزتهم في الكتاب المدرسي بعلامة “اختياري”.
 

إقرأ ايضا

1873847_0

إبراهيم سعيد يرد على تهديدات مرتضى منصور: ربنا هداني وقبل توبتي.. ومتنساش فضايحك انت وعيالك

1

بالمستندات.. محمد الباز يكشف معلومات جديدة عن لقاء عبدالله رشدي والسيدة العراقية

cdn4.premiumread

بعدما نعاه زملائه ومشاهير.. نجل إعلامي سعودي شهير: أبي على قيد الحياة

أخبار متعلقة

202208150339383938

وزير التعليم يحسم كل الجدل المثار ويصدر 8 قرارات عاجلة

198-234252-minister-education-egypt-hegazy_700x400

أول قرار رسمي من وزير التعليم الجديد

1830507_0

وزير التعليم: تدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية في جميع المدارس الحكومية