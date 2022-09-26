هتك عرضها طبيب.. ياسمين الخطيب تكشف سرًا لأول مرة

الإثنين، 26-09-2022
03:01 م
كشفت الإعلامية والفنانة ياسمين الخطيب
عن تعرضها للتحّرش
على يد طبيب
في سنوات مراهقتها، معلنة دعمها لـ "ياسمين متعب" الفتاة التي
زعمت أن ممرضا تحّرش بها بعد خضوعها لعملية استئصال الزائدة الدودية التي أجرتها داخل
أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.
وقالت الخطيب في منشور لها عبر حسابها في موقع فيسبوك إنها
تعّرضت للتحرش
في الوقت الذي كانت فيه بين الحياة والموت، مضيفة: في مراهقتي تعرضت
للتحرش
في مستشفى خاص بالمهندسين من طبيب
الطوارئ الذي لم ينهه الضمير أو تمنعه الشفقة
من التحرش
بفتاة بين الحياة والموت.
وأضافت أن أحًدا لم يصّدق روايتها آنذاك سوى عمتها، متابعة:
"لم يؤلمني الموقف بقدر ما آلمني عدم تصديق الجميع لقصتي، ظنا منهم أنني كنت في
حالة إغماء لم يصدقني أحد سوى عمتي زينب، التي لم يهدأ لها بال إلا بعد فصل الحيوان
من المستشفى".