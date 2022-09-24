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فيديو صادم.. شرطي عراقي يستمني بيده على فتاة داخل أتوبيس

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ارشيفية
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Teads
السبت، 24-09-2022 11:06 ص

وثقت فتاة عراقية تحرشًا علنيًا داخل حافلة في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد، حيث ظهر يستمني بيده داخل الحافلة.
وبعد انتشار وسم "متحرش الكرادة" على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، أحالت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق، الجمعة، منتسباً في صفوفها للتحقيق بعد ظهوره بمقطع فيديو "مخل للآداب" تداولته منصات التواصل الاجتماعي.
وذكرت القيادة في بيان لها، أن "قائد الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية اللواء مالك القريشي أوعز بإيقاف منتسب ظهر بمقطع فيديو مخل للآداب العامة وإحالته للتحقيق، مستنكراً الأفعال المخلة التي لا تمثل ضباط ومنتسبي الشرطة الاتحادية".
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، مقطع فيديو للمنتسب المذكور بعد ظهوره وهو يتحرش بفتاة داخل حافلة لنقل الركاب في العاصمة بغداد.

 

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