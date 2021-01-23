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هبة الأباصيري تفاجيء الجمهور بالحجاب: «يارب زيارة لحبيبك المصطفى»

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هبة الأباصيري
 
السبت، 23-01-2021 01:09 م المصريون
نشرت الفنانة هبة الأباصيري، صورة على الجمهور بالحجاب من أمام المسجد النبوي الشريف، بالمدينة المنورة في السعودية، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.
وعلقت هبة الأباصيري على الصورة بالقول: "اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله و صحبه ومن تبعه.. قد استجرت بخير الخلق أحمد .. من جعلته يا إلهي خاتم الرسل .. دبر مصالحنا واستر فضائحنا .. واغفر قبائحنا يا غافر الزلل".
وتابعت :« اللهم عودة قريبة و زيارة لحبيبك المصطفي يا رب».
ونالت الصورة على إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين لها بالهداية وزيارة النبي صلي الله عليه وسلم.
 

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