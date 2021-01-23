هبة الأباصيري تفاجيء الجمهور بالحجاب: «يارب زيارة لحبيبك المصطفى»

السبت، 23-01-2021
01:09 م
المصريون
نشرت الفنانة هبة الأباصيري
، صورة على الجمهور
بالحجاب
من أمام المسجد النبوي الشريف، بالمدينة المنورة في السعودية، وذلك على حسابها الخاص
على موقع التواصل الاجتماعي.
وعلقت هبة الأباصيري
على الصورة بالقول: "اللهم صل وسلم
وبارك علي سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله و صحبه ومن تبعه.. قد استجرت بخير الخلق أحمد
.. من جعلته يا إلهي خاتم الرسل .. دبر مصالحنا واستر فضائحنا .. واغفر قبائحنا
يا غافر الزلل".
وتابعت :« اللهم عودة قريبة و زيارة لحبيبك المصطفي يا رب».
ونالت الصورة على إعجاب متابعيها على مواقع التواصل
الاجتماعي، داعين لها بالهداية وزيارة النبي صلي الله عليه وسلم.