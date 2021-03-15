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هاشتاج " إلغاء اشتراك بي إن سبورت " يتصدر تويتر بعد إصرارها على تعيين هذا المعلق لمباراة الأهلي

فريق الأهلي
هاشتاج " إلغاء اشتراك بي إن سبورت " يتصدر تويتر بعد إصرارها على تعيين هذا المعلق لمباراة الأهلي
 
الإثنين، 15-03-2021 08:46 ص أحمد عادل شعبان
تصدر هاشتاج بعنوان " إلغاء اشتراك بي إن سبورت " موقع تويتر حيث دشنه عدد من جماهير النادي الأهلي للاعتراض على إصرار الشبكة على تعيين أحمد الطيب لمباراة الأهلي وفيتا كلوب.

جاءت بعض تعليقات جماهير الأهلي على الهاشتاج كالتالي:

- حلال عليكم الطيب وحلال علينا الالغاء

- دا الحل وخلي الطيب ينفعهم والحمله لازم تستمر عشان واضح ان الموضوع وصل لمرحلة العند منهم

- هل من المنطق ان ادفع اشتراك مجموعة قنوات احتراما للحقوق المباعة لترد تلك القنوات على امانتي وبدلا من تقديم خدمة تجذبني لتجديد الاشتراك اجدها تستفذني قررت ده اخر اشتراك مع تلك القنوات

- ندفع فلوس علشان تجبرونا علي سماع شخص لا نريده؟
 

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