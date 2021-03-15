الإثنين، 15-03-2021
08:46 ص
أحمد عادل شعبان
تصدر هاشتاج بعنوان " إلغاء اشتراك بي إن سبورت
" موقع تويتر حيث دشنه عدد من جماهير النادي الأهلي للاعتراض على إصرار الشبكة على تعيين أحمد الطيب
لمباراة الأهلي وفيتا كلوب
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جاءت بعض تعليقات جماهير الأهلي على الهاشتاج كالتالي:
- حلال عليكم الطيب وحلال علينا الالغاء
- دا الحل وخلي الطيب ينفعهم والحمله لازم تستمر عشان واضح ان الموضوع وصل لمرحلة العند منهم
- هل من المنطق ان ادفع اشتراك مجموعة قنوات احتراما للحقوق المباعة
لترد تلك القنوات على امانتي وبدلا من تقديم خدمة تجذبني لتجديد الاشتراك اجدها تستفذني
قررت ده اخر اشتراك مع تلك القنوات
- ندفع فلوس علشان تجبرونا علي سماع شخص لا نريده؟