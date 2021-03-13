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شوبير يفاجيء جماهير الأهلي بنبأ صادم: غياب نجم جديد عن مباراة فيتا كلوب
شوبير يفاجيء جماهير الأهلي بنبأ صادم: غياب نجم جديد عن مباراة فيتا كلوب
السبت، 13-03-2021
07:45 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أحمد
شوبير
نبأ صادما لجماهير الأهلي قبل مواجهة
فيتا كلوب
في دوري أبطال أفريقيا.
وقال
شوبير
في تغريدة: علي
معلول
قد يغيب عن رحلة الاهلي الي الكونغو للاصابه والاشعه التي اجراها امس تحدد مدة غيابه.
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مصر
المصريون
الاهلى
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فيتا كلوب
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