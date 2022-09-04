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نيرة أشرف جديدة في المنوفية.. تفاصيل صادمة (صور)

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نيرة أشرف جديدة في المنوفية.. تفاصيل صادمة (صور)

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الضحية
Native
Teads
الأحد، 04-09-2022 08:45 ص

يبدو أن مسلسل الإجرام باسم "الحب" لا يزال مستمرًا، فلا رادع حتى الآن يوقف هؤلاء الشباب " مجنون ليلى" عن القتل باسم الحب.
وفي واقعة مروعة جديدة على غرار جريمة طالبة المنصورة نيرة أشرف، أقدم شاب في المنوفية على قتل طالبة بكلية التربية الرياضية بطلق خرطوش في الظهر، لرفضها الزواج منه والارتباط به.
الواقعة شهدتها قرية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، حيث أكد الأهالي أن الطالبة تدعي اماني وتبلغ من العمر 20 عاما وطالبة بكلية التربية الرياضية وقتلها المتهم بطلقة من الظهر بطلق خرطوش وهو حاصل علي دبلوم.
وتابع الأهالي أنها قضية تشبه الي حد كبير قضية نيرة أشرف طالبة المنصورة ولكن المتهم في القرية أطلق علي ابنة القرية الرصاص من الخلف.
فيما تم إيداع الطالبة بمستشفي بركة السبع في محافظة المنوفية حيث توفيت متأثرة بإصابتها وذلك لمعاينة الطب الشرعي والتصريح بدفن الجثمان.
وأوضح الأهالي أن المتهم تقدم لخطبتها ولكنها رفضت الزواج منه فما كان منه إلا أن غدر بها وقتلها في الشارع.




 

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