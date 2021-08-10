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نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

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نواف العنزي
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الثلاثاء، 10-08-2021 11:55 م

تصدر هاشتاج "نواف العنزي مبتز القاصرات" التنرد عبر موقع التغريدات القصيرة في المملكة العربية السعودية، بعد انتشار مجموعة مقاطع فيديو تبتز قاصرات من مختلف مناطق المملكة ، وتفاعل عدد كبير من المواطنين في المملكة مع المقاطع التي انتشر على نطاق واسع وطالب عدد كبير من المواطنين الحكومة السعودية باعتقاله ومعاقبته على ما يفعله ، وازداد البحث في الآونة الأخيرة على مواقع الإنترنت عن من هو نواف العنزي مبتز القاصرات.
من هو نواف العنزي؟
نواف العنزي شاب سعودي ظهر في مجموعة مقاطع فيديو تبتز مجموعة من الفتيات القاصرات من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية ، وتفاعل عدد كبير من رواد ونشطاء مواقع التواصل مع المقاطع. . وانتشر ذلك ، حيث طالبت أعداد كبيرة من السعوديين السلطات السعودية بمطاردة هذا المجرم الشاب.
انتشرت أنباء غير رسمية حتى الآن عن قيام السلطات الأمنية في السعودية باعتقال مبتز القاصرات نواف العنزي الذي يعيش في العاصمة السعودية الرياض ، في وقت لم تؤكد فيه وزارة الداخلية هذا الخبر.
وبحسب تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية ، فإن ابتزاز القاصرات ، يرسل نواف العنزي مقاطع فيديو ومحادثات للقصر في المملكة ويبتزهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 

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