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أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر أغسطس

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الثلاثاء، 10-08-2021 09:33 ص

يترقب المواطنون في المملكة العربية السعودية، خلال الساعات القادمة إعلان شركة أرامكو السعودية الأسعار الجديدة للبنزين، لشهر أغسطس.
ومن المقرر أن تعلن الشركة عن الأسعار الجديدة مساء اليوم الثلاثاء على أن يتم العمل بها بداية من صباح غد الأربعاء.
وكانت أسعار البنزين لشهر يوليو 2021م شهدت زيادة حيث بلغ بنزين (أوكتان 91 / 2.28 ريال)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.44ريال)، علماً بأن المراجعة الدورية للأسعار مستمرة بما لا يتجاوز بحسب التوجيه الكريم سعر محلي للبنزين: بنزين 95: 2.33 ريال، و بنزين 91: 2.18 ريال.
والجدير بالذكر أن شركة «أرامكو »، قررت مراجعة أسعار الوقود شهريًّا بدلًا من أن يكون ربع سنوي.
وتقوم حاليا بمراجعة الأسعار المعمول بها، في ضوء المتغيرات التي يشهدها سوق النفط العالمي.
 

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