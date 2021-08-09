فيديو مخل لشابين وفتاة داخل حديقة يتصدر الترند في السعودية
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Native
الإثنين، 09-08-202110:15 ص
انتشر عبر مواقع
التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو مخل لشابين يتهجمون
على فتاة منتقبة داخل حديقة في محافظة الخرج، محاولين التحرش بها والتعدي عليها.
وتصدر هاشتاج
"متحرش الخرج" الترند عبر موقع "تويتر"، مطالبين الأمن بسرعة
تحديد هويتهما والقبض عليهما.
وروى الشخص الذي
وثق مقطع الفيديو تفاصيل الحادثة، موضحًا أن الفتاة تعمل بائعة في الحديقة وأن
الشخص المعتدي طلب منها حسابها في “سناب شات” وتحرش بها إلا أنها رفضت.
وأشار إلى أنه
بعد رفض الفتاة إعطاء حسابها في “سناب شات” لهذا الشخص، قام بالاعتداء عليها
وضربها، ومطاردتها داخل الحديقة.