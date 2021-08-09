الأربعاء 11 أغسطس 2021
توقيت مصر 01:13 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

رسميًا.. باريس جان جيرمان يعلن ضم «ميسي»

الأرصاد الجوية تحذر من كارثة

وفاة الفنان عبدالله الشرقاوي

تفاصيل واقعة دهس أم ابنتها بسبب رفضها ارتداء الحجاب

دنيا سمير غانم تكشف آخر ما قالته لها والدتها قبل وفاتها

أبويا عمل اللي ميتعملش.. فادي خفاجة لوالده: «أبوس جزمتك اتكلم»

ADS
 

فيديو مخل لشابين وفتاة داخل حديقة يتصدر الترند في السعودية

download
ا
Native
الإثنين، 09-08-2021 10:15 ص

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو مخل لشابين يتهجمون على فتاة منتقبة داخل حديقة في محافظة الخرج، محاولين التحرش بها والتعدي عليها.
وتصدر هاشتاج "متحرش الخرج" الترند عبر موقع "تويتر"، مطالبين الأمن بسرعة تحديد هويتهما والقبض عليهما.
وروى الشخص الذي وثق مقطع الفيديو تفاصيل الحادثة، موضحًا أن الفتاة تعمل بائعة في الحديقة وأن الشخص المعتدي طلب منها حسابها في “سناب شات” وتحرش بها إلا أنها رفضت.
وأشار إلى أنه بعد رفض الفتاة إعطاء حسابها في “سناب شات” لهذا الشخص، قام بالاعتداء عليها وضربها، ومطاردتها داخل الحديقة.

 

إقرأ ايضا

947x500-mp5Nf

نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

Capture

طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه

5210540_1628600001

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

أخبار متعلقة

مقتل-روان-الغامدي

تفاصيل صادمة عن جريمة قتل عروس السعودية روان الغامدي على يد عريسها

download

اعتباراً من اليوم.. قصر العمل في هذا المجال على السعوديين فقط

download

مدينة كويتية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم تليها آخرى سعودية

2019_6_17_14_21_39_480

السعودية تصدر قرارًا لأول مرة منذ 18 عامًا بشأن 11 جامعة مصرية

181394

السديس لـ السعوديين: انتظروا المفاجأة الكبرى

as_137_1

بيان سعودي بشأن «منع السفر إلى مصر»