تفاصيل صادمة عن جريمة قتل عروس السعودية روان الغامدي على يد عريسها

الأحد، 08-08-2021
10:07 ص
كشفت مصادر معلومات جديدة عن جريمة قتل العروس السعودية
“روان الغامدي
”
التي تصدرت قائمة الأكثر تداولاً على مستوى السعودية
، بموقع تويتر خلال الأيام
القليلة الماضية.
وكشف أحد أقارب (روان الغامدي
) ابنة قرية “بني هلال” بمنطقة الباحة، أن أحد
قرابتهم خطبها لابنه فاعتذرت، وفضلت الزواج بالعريس
القاتل كما قدمت له مجوهراتها
فباعها. بحسب “عكاظ”
وأوضحت المصادر أن تقرير الطبيب الشرعي أثبت أن وفاة روان ناجمة عن ضرب
مبرح بالحجارة، إضافة إلى دهسها بالسيارة في محافظة الطائف، بمنطقة الهدا.
وتعاطف عدد كبير من المغردين والمغردات، مع أسرة روان الغامدي
، تحت وسم دم
روان، ووسم القصاص من قاتل روان، وأيدت التغريدات الموضوعية أهمية إطالة مدى
الخطبة وعدم التعجل في إتمام زفاف البنات لشبان غير معروفين لأهل الفتاة.
وتقبّل جد روان أحمد بن مسعود، ووالدها عبدالله وقرابتها في قرية بني هلال
التعازي في الفقيدة (روان بنت عبدالله)، بعد الصلاة عليها مساء أمس الأول في جامع
ابن عباس بالطائف، ودفنها في مقابر العباس.
وكان المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة صرح بأن الجهات الأمنية باشرت
بلاغا بتاريخ 1442/12/25 عن قيام شخص بإنزال امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها
بالسيارة، إذ اتضحت وفاتها وهروب الجاني من الموقع. وقال: تم تحديد هوية الجاني
والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، إذ أشارت إجراءات الاستدلال
الأولية إلى أنه زوجها، وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته
لفرع النيابة العامة.