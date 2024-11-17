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نقابة الصيادلة تكشف مفاجأة عن عقار "GHB" بعد القبض على المذيعة الشهيرة

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الأحد، 17-11-2024 01:13 م

كشف الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة في مصر عن مفاجأة بشأن عقار"GHB" المشهور إعلاميا بـ"مخدر الاغتصاب" بعد القبض على مذيعة وصفت بأنها "أجرأ ست في مصر".

وقال محفوظ رمزي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر" يوم السبت إن "عقار أو "مخدر الاغتصاب" مادة على شكل سائل أو بودرة ومن السهل جدا خلطها مع أي مشروب ما يؤدي إلى أن تغيب الفتاة عن الوعي، وتأثيره يعتمد على كمية الجرعة".

وأضاف أنه "لو زادت كمية "مخدر الاغتصاب" (GHB) عن غرام واحد تؤدي إلى اللاوعي والتخدير وتكون المقاومة معدومة وتعمل حالة من النسيان وفقدان الذاكرة مؤقتا فيما تنشل مقاومة الفتاة ولا تستطيع الحركة.

وذكر أن المادة المخدرة تختفي من الدم والبول خلال 24 ساعة.

وأشار إلى أن "مادة الـ GHB تم منعها في أمريكا وأوروبا بعد رصد حالات وفيات بسبب جرعات زائدة".

وأكد أن هذا المخدر غير موجود في مصر وغير مسجل والمنظمات العالمية منعت المادة المصنعة، موضحا أنه يتم تهريبها من الخارج إلى مصر.

 

والجمعة، كشفت وزارة الداخلية تفاصيل الإيقاع بمقدمة برامج وبلوغر شهيرة برفقة شخص أجنبي، لاتجارهما في مخدر GHB المعروف بـ"مخدر اغتصاب الفتيات".

 

وأوضحت وزارة الداخلية أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت متاجرة أحد العناصر الإجرامية يحمل جنسية أجنبية ومقيم في التجمع الخامس بالقاهرة في مخدر GHB عبر شرائه من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول ثم شحنه لدولة أخرى تمهيدا لتهريبه إلى مصر.

 

وذكرت أن خطة التهريب كانت تتضمن تعبئة المخدر داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة إمعانا في عمليات التمويه لتهريب المخدر إلى داخل البلاد ثم ترويجه بين أوساط الشباب وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

 

وأشارت إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 180 لتر من مخدر اغتصاب الفتيات "GHB" وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.

 

وأفادت بأن الأمن تمكن من ضبط إحدى المتعاملات معه وهي الإعلامية واليوتيوبر داليا فؤاد (39 عاما) وبحوزتها مواد مخدرة للاتجار والتعاطي.

 

 

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