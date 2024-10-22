عمرو أديب يصدم رئيس الزمالك: اللي غلط لازم يتعاقب.. واعتذر بدل ما تهدد بالانسحاب

علق الإعلامي عمرو أديب، على أزمة تهديدات نادي الزمالك بالانسحاب من بطولة السوبر المصري، بعد الأزمة الأخيرة بين بعض لاعبي نادي الزمالك وموظفين داخل ملعب مباراة الزمالك الأخيرة في البطولة.

وانفعل عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، أن :"دي رياضة واخلاق، ده قرار غير سليم، ولو اللاعيبة بتاعتك غلطانة يبقي لازم تفكر، ويا كابتن حسين اللاعب لو ضرب المنظم يبقي لازم يتعاقب".

هذا اعتداء من لاعيبة على موظف داخل الاستاد

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أنه :"أننا كمصرييين لا نحب الصورة دي برا ولا في بلد شقيق مثل الامارات العربية المتحدة، ولازم العقاب مع كل خطأ، وهذا اعتداء من لاعيبة على موظف داخل الاستاد".

يا كابتن حسين انسحاب ايه اللي بتهددوا بيه؟

وأكمل الإعلامي عمرو أديب، أن :"ارجوك بلاش تحل الموضوع بالطريق ده والانسحاب يا كابتن حسين لبيب، والناس دي اللي في الامارات هتطبق القانون مهما حصل، وليس أمامك إلا أن تسوي الأمور بشكل ودي، في حال ثبوت خطأ اللاعبين، يا كابتن حسين انسحاب ايه اللي بتهددوا بيه؟.. لو لعيبة الزمالك غلطانين يبقى تطلعوا بيان اعتذار مش تهديد بالانسحاب".

لو لعيبة الزمالك غلطانين يبقى تطلعوا بيان اعتذار مش تهديد بالانسحاب

وناشد الإعلامي عمرو أديب، وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، التدخل لحل الأزمة كونها أزمة كبيرة، متابعا أن هذه الأمور ليس رياضية وهى سياسية وبالتالي لابد من تدخل وزير الرياضة في هذا الأمر في محاولة لإيجاد حل.

اجتماع عاجل في الزمالك لبحث الانسحاب من كأس السوبر

أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن دراسة الإدارة قرار الانسحاب من نهائي السوبر المصري أمام الأهلي.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي :"اجتماع عاجل الآن بين الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك و د.حسام المندوه أمين الصندوق و رئيس البعثة لبحث الاعتذار عن عدم استكمال بطولة السوبر المصري والعودة الي القاهرة في أقرب وقت بسبب الأجواء غير المناسبة والضغوط غير المحتملة التي تتعرض لها البعثة".

وتابع أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن :"يتواجد رئيس المجلس ورئيس البعثة في قسم الشرطة منذ الصباح الباكر بسبب قرار المسؤولين باحتجاز اللاعبين وإصرار الإدارة علي عدم التخلي عنهم ".