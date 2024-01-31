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"نزل رجلك يا أستاذ".. سائق يوجه 3 طعنات لأحد الركاب لسبب غير متوقع

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ارشيفية
الأربعاء، 31-01-2024 12:57 م


شجار متكرر داخل سيارة ميكروباص بين سائق يدعى "عمر.ٍس" وأحد الركاب طالبهبتنزيل قدمه قائلًا:  "نزل رجلك يا أستاذ". لكن كلمات السائق لم تلق قبولا لدى الراكب العشريني.
تراشق بالألفاظ قرر معه الراكب الاستعانة بأخيه. اتصل به "تعالى لي في الموقف بسرعة". لم يتوقع قائد المركبة ما ينتظره لدى وصوله موقف سيارات قرية برطس بمركز أوسيم شمال الجيزة.
مشادة كلامية حادة دارت بينه وبين الشقيقين. شرر يتطاير من عيني شقيق الراكب وسكين يخفيها بين طيات ملابسه ألقت بكلمة الفصل. سرعان ما تبدل المشهد وتحول للون الأحمر الدموي.
داخل مكتبه بالقسم، تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم بلاغا من نقطة شرطة ملحقة بأحد المستشفيات باستقبال مصاب يبلغ من العمر 22؛ إثر ادعاء مشاجرة ووفاته لاحقًا.
انطلق "كمال" ومعاونوه إلى مسرح الجريمة بتنسيق أشرف عليه العقيد مجدي موسى مفتش فرقة الوراق وأوسيم. الصورة بدت واضحة منذ الوهلة الأولى لوصول الضباط.
رواية شهود عيان وتسجيلات كاميرات المراقبة أثبتت أن المتهم "21 سنة" سدد للضحية 3 طعنات (طعنتان بالصدر - طعنة بالبطن) نصرة لأخيه لدى استغاثته به عبر الهاتف.
بتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وأداة الجريمة، وأقر بفعلته واصطحبته الشرطة لأداء المعاينة التصويرية قبل الزج به في الزنزانة تنفيذًا لأمر حبسه على ذمة التحقيقات.

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