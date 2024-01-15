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زوجة تقطع زوجها 40 قطعة رفقة عشيقها في مدينة بدر

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الإثنين، 15-01-2024 02:26 ص

 

كشفت الأجهزة الأمنية ، تفاصيل إقدام سيدة على قتل زوجها وتقطيع جثمانه بمساعدة عشيقها في مدينة بدر ، ثم تقديمها بلاغا باختفائه .

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمدينة بدر ، بلاغا من سيدة يفيد باختفاء زوجها وتغيبه عن المنزل لعدة أشهر وادعت أنه مريض نفسي .

 

وأكدت مصادر أن رجال المباحث عثروا على عدد من أجزاء وأشلاء الضحية ، وبالتحريات تبين أن زوجته هي التي قتلته بمساعدة ابن عم المجني عليه والذي تربطها به علاقة غير شرعية .

 

وأوضحت التحريات عن الحادثة، أن الزوجة المتهمة خدرت المجني عليه بوضع مخدر في الشاي واستدعت شخصا على علاقة بها وتعديا على الزوج بالضرب على رأسه بعصا خشبية، ففقد الوعي، ثم نقلاه إلى الحمام وقطعاه إلى 40 قطعة ووضعاه في أكياس بلاستيكية، ومن ثم إلقاء الأشلاء في صناديق القمامة.

 

وتم ضبط المتهمة وجاري البحث عن المتهم الثاني .

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