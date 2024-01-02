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مصرع وإصابة 6 أشخاص في سقوط جزء خرساني من محور الفريق كمال عامر

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مصرع وإصابة 6 أشخاص في سقوط جزء خرساني من محور الفريق كمال عامر

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الحادث
الثلاثاء، 02-01-2024 12:18 م


أجرى فريق من جهات التحقيق المختصة بالجيزة، معاينة محور الفريق كمال عامر، والذي انهار جزء منه وتسبب في مصرع عامل وإصابة 5 آخرين، وتستمع لمهندس الأمان والصيانة والمقاول وعدد من المشرفين والمسؤولين.
حادث محور الفريق كمال عامر
كشفت التحريات الأمنية في حادث محور الفريق كمال عامر، والذي انهار جزء منه وتسبب في مصرع عامل وإصابة 5 آخرين، أن الأحمال فوق الكمر المنهار أدت لسقوطه.
محور الفريق كمال عامر المنهار

وأضافت التحريات في حادث محور الفريق كمال عامر، أن العمال اعتلوا الكمر ما أدى لسقوطه ومصرع أحدهم وإصابة الباقين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي 
وكان قد ورد بلاغ من أهالي منطقة أبو قتادة ببولاق الدكرور، يفيد بسقوط جزء من محور الفريق كمال عامر من ناحية منطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث.
وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى موقع بلاغ يفيد سقوط جزء من محور الفريق كمال عامر دائرة قسم بولاق الدكرور، وبالفحص تبين أن كمرة سقطت أثناء تركيبها، وحدوث انهيار في جزء من سور المحور.

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