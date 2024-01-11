"هقتل أخوك واتجوزك".. كيف تخلصت سيدة من زوجها لوقوعها في غرام شقيقه؟

ارشيفية







خطة شيطانية لجأت إليها ربة منزل للتخلص من زوجها كي تتمكن من الزواج من شقيقه، فأقبلت الفتاة على قتل زوجها بإحدى قرى مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

المتهمة تدعى "ع. م. ا"، 20 سنة، ربة منزل، مقيمة بإحدى قرى مركز ميت غمر، ارتطبت بعلاقة عاطفية بزوجها "أ. س. م" قبل أ ن يتقدم لخطبتها. وبعد سنوات من علاقة الغرام تقدم الشاب لخطبة محبوبته وبالفعل وافقت أسرة الفتاة عليه وانتقلا سويًا إلى عش الزوجية.

الزوجان كانا يأملان في استكمال حياتهما معًا للأبد، حتى أن حياتهما في بدايتها كانت هادئة ومستقرة لدرجة أن المقربون منهما كانوا يحسدونهما على هذه العلاقة.

ظل الوضع هكذا إلى أن تحولت الزوجة تماما وباتت تختلق المشاكل الزوجية والخلافات للابتعاد عن زوجها والسبب وقوعها في حب شقيق زوجها.

تفكير الزوجة المستمر في الوصول إلى هدفها المنشود والزواج من شقيق زوجها دفعها للتفكير في طريقة تضمن من خلالها إفساح المجال لها للارتباط بعشيقها "هخلص على أخوك واتجوزك". فأخذت تبحث الفتاة عن طريقة للتلخص من زوجها نهائيًا.



الزوجة عقدت العزم على الاستعانة بسم فئران لقتل زوجها. بالفعل أحضرت كميات من "مبيد حشري" وانتظرت الوقت المناسب للتخلص من زوجها كي لا يشك بها أحد، وفي يوم 4/10/2015 قامت الزوجة بإحضار سم الفئران وما إن تھیأت لها الفرصة حتی دسته في طعامه فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدة من ذلك إزهاق روحه لرفضها العيش معه.



شقيق المجني عليه نما إلى علمه وفاة شقيقه فتوجه صوب مسكنه وأبصر على جثمانه إفرازات تخرج من فمه وتغيرا بلون جلده ،واتهم المتهمة بتقديم مادة سامة له بقصد قتله لسابق إخبارها له برغبتها في الزواج منه وأن المجني عليه يقف في طريق هدفها المنشود وأنها ستتخلص منه وصولا لمقصدها.

مباشرة أبلغ شقيق الضحية مركز الشرطة التابع له بعثوره على جثمان شقيقه، متهمًا زوجة الضحية بأنها وراء قتله. وبانتقال رجال الأمن إلى موقع الجريمة عثرت على جثمان الضحية وبينت تحريات المباحث أن المتهمة هي زوجة الضحية وقد وضعت جوهرا ساما "مبيد حشرى سم فئران" لزوجها بالطعام، قاصدة بذلك إزهاق روحه.

كان المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة قرر إحالة المتهمة، "ع. م. ا"، 20 سنة، ربة منزل، مقيمة بإحدى قرى مركز ميت غمر، للمحاكمة لأنها بدائرة مركز ميت غمر في محافظة الدقهلية قتلت زوجها المجني عليه "أح. س. م"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على ذلك.

وبعد نظر القضية في عدة جلسات قررت محكمة جنايات المنصورة، في يونيو 2021 بإحالة ربة منزل بإحدى قرى مركز ميت غمر، إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي في قرار إعدامها لاتهامها بقتل زوجها عمدا.