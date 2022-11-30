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«ندمان».. الجزّار الذي طلّق زوجته بالثلاثة في فرح ابنته يفاجئ الجميع من جديد

elaosboa01659-1
الزوج
Native
Teads
الأربعاء، 30-11-2022 12:17 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع صحفية، تسجيلا صوتيا أرسله والد عروس دمياط نصر نعمان، يعمل جزارا، من مدينة الروضة بمحافظة دمياط، صاحب واقعة تطليق زوجته أمام المعازيم.

وجاء في التسجيل أن والد عروس دمياط يعتذر عما بدر منه في حق أم أبنائه وأولاده وأنه ارتكب خطأ في غير وقته.

وقال والد عروس دمياط في التسجيل: "بسم الله الرحمن الرحيم كل بنى آدم  خطاء وخير الخطائين التوابون، انا والد العروسة الذي قمت بتطليق أمها بعد أن هنأت العروسين وهذا خطأ مني واعتذر عنه لأنه خطأ  في غير وقته".

وترجع التفاصيل عندما فوجئ المعازيم في أحد الأفراح بأحد القاعات بمدينة فارسكور بمحافظة دمياط، بقيام والد عروس دمياط بأخذ الميكرفون من منظمي الحفل وقام بتهنئة العروسين، وقال ألف مبروك للعروسة والعريس أما بالنسبة لأم العروسة فهى طالق بالثلاثة وتروح على بيت أهلها، وسط زهول المعازيم بالقاعة.

ومن جانبها كانت نجلاء عثمان أم العروس، أكدت أنها منفصلة رسميا بالفعل عن أبي العروس منذ تاريخ 24 يوليو 2020 أي منذ أكثر من سنتين وفؤجئت بتصرفه أمام المعازيم وتأكدت أنه يريد كيدها فقط أمام المعازيم وأمام أبنائها وإفساد فرحة ابنته.

وأشارت إلى أنها بالفعل منفصلة منذ عامين إلا أنها ظلت بمنزل الزوجية حتى تستكمل تربية أبنائها الثلاثة لأنهم بالجامعات وابنتها كانت على وشك الزواج ولاتريد تركهم بمفردهم، ولكن بعد ما فعله الأب أمام المعازيم والحضور خرجت من الحفل بعد اتمام الحفل وعادت إلى منزل أسرتها.
 

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