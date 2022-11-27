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والد عروس دمياط يكشف مفاجأة عن سبب تطليق زوجته في فرح ابنته أمام الجميع

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الواقعة
Native
Teads
الأحد، 27-11-2022 09:48 ص
كشف نصر نعمان نعمان عبد الواحد، والد عروس دمياط وصاحب الفيديو المنتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك، سبب تطليق زوجته في حفل زفاف ابنتها أمام الجميع.
وأكد أنه طلق زوجته أم العروسة خلال حفل زفاف ابنتهم بإحدى القاعات الخاصة بالمناسبات بدمياط منذ أيام لأنه بالفعل منفصل عن زوجته، ولكنها بعد الانفصال ظلت بمنزل الزوجية  مع الأولاد وهو متزوج من أخرى ويسكن بمسكن آخر.

و أشار والد العروس الذي يعمل جزارا  بمدينه الروضة بمركز فارسكور بمحافظة دمياط - في تصريحات نقلها صدى البلد - إلى أنه يحترم أولاده ولكنه أراد أن يعلن للجميع خبر طلاق زوجته.

ورفض تفسير ما قام به من تطليقها في الميكرفون  وأمام المعازيم واكتفي بالقول : أنه أراد أن يوضح للمعازيم  أنها طليقته وعليها أن تترك المنزل وتذهب للاقامه بمنزل أهلها وترك منزل الزوجية.

وانفرد صدى البلد بفيديو لزوج يقوم بتطليق زوجته في الميكرفون  أمام ذهول المعازيم في حفل زفاف ابنته بإحدى القاعات بمحافظة دمياط وذلك بعد أن قامت بتهنئة العريس والعروسة وبعدها قال اما بالنسبه  لام العروسه فهى طالق بالثلاثين وتروح من هنا على بيت أهلها، وهنا انتاب الحضور حاله من الذهول لما فعله والد العروس

ومن جانبها أكدت السيدة نجلاء عثمان ام العروسه انها منفصله عن ابو العروسه منذ اكثر من سنتين وبينهم خلافات اسريه من سنين وانه متزوج باخري  وأراد كيدها بما فعله في حفل زفاف ابنته.
 

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