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نجمة شهيرة تصدم الجميع:تقف على رأسها وهي عارية وترضع طفلها

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الأربعاء، 15-12-2021 02:07 م


صدمت النجمة العالمية الأولمبية الاسترالية تورا برايت المتابعين، بعد أن نشرت على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، صورة لها وهي تقف عارية رأساً على عقب، في حديقة منزلها وترضع ابنها العاري أيضاً. وسرعان ما انتشرت الصورة وتصدرت أخبار المواقع الالكترونية وأغلفة المجلات، وعبر المتابعون عن صدمتهم من طريقة تعبير تورا بضرورة وأهمية الرضاعة الطبيعية.
هذه الصورة التي قيل انها ليست جديدة، أعادت مجلة Health تسريبها لإعطاء نصائح حول الرضاعة والمواد المغذية التي يحصل عليها الطفل من أمه، ولا يحصل عليها من الحليب الجاهز.

 

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