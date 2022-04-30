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نجل الفنان عزت بدران يعلن وفاته

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السبت، 30-04-2022 11:04 ص
توفى الفنان عزت بدران عن عمر ناهز 67 عاما، حيث كتب نجله عمر بدران على صفحته في "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان عزت بدران، اللهم بحق هذه الأيام الكريمة المباركة اجعله من الفائزين بالفردوس الأعلى وأكرمه بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا محيي يا مميت يا رب العالمين".
يذكر أن الفنان عزت بدران، خريج إدارة أعمال وحاسب آلي كما درس الفنون المسرحية، وشارك في عدد من الأعمال الفنية ومنها: مسلسل دموع في عيون وقحة عام 1980، ومسلسل آدم عام 2011.
وكانت آخر مشاركاته الدرامية من خلال مسلسل "لآخر نفس" للنجمة ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد العوضي عام 2019، كما أنه ظهر كضيف شرف في مسلسل "قابيل".
 

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