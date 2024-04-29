بسمة وهبة تخرج عن صمتها وترد على ميار الببلاوي: فضحتي نفسك





ردت الإعلامية بسمة وهبة على تصريحات زميلتها ميار الببلاوي، التي أعربت فيها عن ندمها على الظهور في برنامجها.

وحلت ميار الببلاوي ضيفة على برنامج "العرافة" تقديم بسمة وهبة في رمضان الماضي، وقالت حينها إنها عادت لزوجها بعد طلاقها 11 مرة.

وجلبت هذه التصريحات انتقادات كثيرة على الممثلة المعتزلة ميار الببلاوي، واتهمها الشيخ الأزهري محمد أبوبكر بـ"الزنا".

وردا على هجومها، قالت بسمة وهبة عبر مقطع فيديو على "إنستغرام"، إن ميار تروج فضائح عن نفسها في سبيل الترند.

وأضافت: "في كلام اتسرعتي (تقصد ميار الببلاوي) وقلتي والنبي يا بسمة شيليه، وقلت لك من العين دي، وشيلت اللي طلبتيه".

وتابعت: "اطلعي كذبيني، لا تقربوا الصلاة، ساكتة ليه من يوم ما الحلقة اتعرضت ما دمتي مضايقة، أنا مبحبش اللي بيجي على الولايا".

واختتمت: "الشيخ وصل بيه الأمر أنه يوصفك بالزنا، بحب الأزهر ورجال الدين، ومبحبش حد يجي جنب شعرة منهم، لكن ده مش نفس نهج سيدنا النبي أبدا، ولا دي طريقته، وهذا يتعارض مع الدين".

وهاجمت ميار الببلاوي زميلتها بسمة وهبة، بسبب ظهورها في برنامجها "العرافة"، وكتبت عبر "فيسبوك": "كل الناس عمالة تقولي غلطك طلعتي في برنامج بسمة، طيب أقسم بالله ما كنت أعرف إنها هتكون هجومية كده، اتلجمت مكنتش عارفة أرد خالص، وكل اللي كان في دماغي إني ألغي الحلقة".

وأضافت: "ليس كل منطوق مقصود، أنا لم أتعرض للطلاق 11 مرة، كان قصدي إن جوزي على طول بيقول عليا الطلاق يا جماعة، دا بتاع البطيخ بيحلف يمين طلاق إن البطيخة حمرا يبقى مراته طالق؟! الناس ماسكة على كلمة واحدة تستاهلي علشان طلعتي مع بسمة، خلاص ارحموني اعترفت بغلطتي".