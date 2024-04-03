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مهيب عبدالهادي استدرجني.. عبدالناصر زيدان يقاضي رامز جلال بعد إصابته بكسر وهذا ما تقاضاه

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عبدالناصر زيدان
الأربعاء، 03-04-2024 01:29 م


كشف الإعلامي، عبد الناصر زيدان، تفاصيل إصابته بكسر مضاعف في الكتف خلال حلقته مع الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي في برنامج رامز جاب من الآخر.
وقال عبد الناصر في تصريحات إعلامية: "في البداية تواصل معي مهيب عبد الهادي من أجل حوار رياضي في دبي، وعند وصولي علمت أن البرنامج مع رامز".
وأضاف: "تعرضت لكسر في الكتف في إحدى مراحل البرنامج، وأكملت 5 مراحل وأنا مصاب للأسف الشديد، وبعد انتهاء التصوير اختفى الجميع رغم طلبي لدكتور".
وأتم: "ودخل لي مهيب في الغرفة وقالي هنخلي المبلغ 250 ألف عشان بنتك معاك، وقولتله مش عايز فلوس بسبب شدة الألم في الكتف".
وتوعد الإعلامي الرياضي عبدالناصر زيدان بمقاضاة الفنان رامز جلال واللجوء للقضاء، بعدما أصيب بكسر في عظم عضد الكتف الآيسر، بعد استضافته في برنامج برنامج "رامز جاب من الآخر"، معقبًا: "حقي مش هسيبه".
وقال "زيدان"، في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، عبر موقع "إنستجرام": "أنا مش رايح عشان أتكسر وأعيش بعاهة، في محاميين تولوا الأمر وحقي مش هسيبه"، مرادفًا: "كان اتفاقي الحصول على 150 ألف جنيه مقابل أعمل حوار عادي، معرفش إنه مقلب".
وأضاف: "آخر أشعة عملتها في مستشفى الناس من حوالي 48 ساعة، وللأسف هفضل معلق داعي في الحامل لمدة 3 أشهر وكل 10 أيام بعمل أشعة، الكسر مش كويس وسخيف ومضايقني على المستوى الإنساني والشخصي".

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