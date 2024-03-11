بعد إصابتها في المقلب.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال

الإثنين، 11-03-2024
04:01 م
أكدت الفنانة سمية الخشاب
ما تم تداوله الأيام الماضية بشأن تعرضها للإصابة أثناء وقوعها ضحية لإحدى حلقات برنامج مقالب الفنان رامز جلال
الجديد "رامز جاب من الأخر" والذي من المقرر انطلاق عرضه الاثنين ١١ مارس، أول أيام شهر رمضان الكريم على قناة mbc مصر.
وقالت سمية في تصريح نقله "مصراوي"، ردا على حقيقة تعرضها لإصابة بسبب المقلب: "أيوة فعلا، بس فيه إجراءات قانونية وأنا منتظرة حكم القضاء".
وتشارك سمية الخشاب
في رمضان ٢٠٢٤ بمسلسل بـ١٠٠ راجل، ويشارك في بطولته النجوم: صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.
كانت قناة MBC مصر، كشفت عن برومو برنامج مقالب الفنان رامز جلال
الجديد في رمضان 2024، والذي يحمل عنوان "رامز جاب من الأخر".
وأظهر البرومو تفاصيل المقلب الذي يتعرض له ضحايا هذا الموسم من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: سمية الخشاب
، أيتن عامر، أحمد السقا، باسم سمرة، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حمادة هلال، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.
وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير في نفس الحلقة، صرح أحدهما أو كلاهما من قبل بوجود خلاف بينهما، مثل استضافته لمغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، سمية الخشاب
وأيتن عامر، أحمد السقا وباسم سمرة.