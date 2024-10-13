مهندس ينهي حياة زوجته داخل ميكروباص.. تفاصيل صادمة





شهدت محافظة الإسكندرية جريمة مروعة، حين قتل مهندس زوجته بسكين داخل سيارة أجرة "ميكروباص".

وتجري نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية تحقيقات موسعة مع مهندس متهم بقتل زوجته طعناً أثناء عودتهما إلى المنزل في سيارة ميكروباص، برفقة طفلتهما التي لا تتعدى عاماً ونصف العام.

وأصدر المحامي العام قراراً بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، كما تم التحفظ على السكين المستخدم في الجريمة وإرساله للطب الشرعي لفحصه.

وأصدرت النيابة قراراً بتشريح جثة المجني عليها، وتلقت تقرير الطبيب الشرعي الذي أكد أن الضحية تعرضت لجروح طعنية ناتجة عن السلاح الأبيض المضبوط مع المتهم، من بينها طعنتان في الرقبة.

واستمعت النيابة لأقوال شاهدين، أحدهما سائق الميكروباص الذي كان يقلهما، وشهد الواقعة بحضور طفلتهم التي لم يتجاوز عمرها عاماً ونصف العام.

وبانتقال قوة أمنية إلى موقع الجريمة، تبين وجود جثة المجني عليها "ياسمين. ع"، البالغة من العمر 28 عاماً، مصابة بأربع طعنات، إحداها في الرقبة، وكشفت التحريات أن وراء الحادث زوجها "محمد".

وتوصلت التحريات إلى أن هناك خلافات زوجية متكررة بين المتهم وزوجته، دفعته إلى اتخاذ قرار بالتخلص منها. وذكرت التحريات أيضاً أن الزوجين كانا في زيارة لأسرة المتهم في كفر الدوار، وخلال عودتهما بالميكروباص، أقدم الزوج على طعن زوجته بسلاح أبيض، ما أسفر عن مقتلها.