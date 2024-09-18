الأربعاء 18 سبتمبر 2024
توقيت مصر 14:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد 13 سنة بالحجاب.. حلا شيحة تصدم الجميع بصور عارية

شقيق ضحية أحمد فتوح: اللاعب "مستفز" ولن نقبل بالصلح لهذا السبب

صدمة.. طفل يقتل أسرته بالكامل بسلاح ناري لسبب غريب

"نيويورك تايمز" تكشف كيف فجّرت إسرائيل أجهزة "البيجر" وما علاقة تايوان

مصر تستعد.. الإعلام العبري يرصد صواريخ باليستية مصرية في جبال سيناء

ضجة بالعراق.. القبض على مسؤولين كبار بينهم سيدات بعد ظهورهم في فيديوهات جنسية

مقتل أول مجندة في غزة.. كمبن للقسام يوقع 10 جنود إسرائيليين برفح

واعظ مسيحي يُكفّر الفنانة شيرين ثم يعود ويعتذر.. ما القصة؟

مظهر شاهين: أتحدى أي حد يجيب فتوى تحريم التعزية في الكلاب

سقوط سفاح النساء بالغربية.. عاشر 5 فتيات ثم قطعهن أشـ.ـلاء

صدمة.. طفل يقتل أسرته بالكامل بسلاح ناري لسبب غريب

الأربعاء، 18-09-2024 01:07 م

أقدم طفل عراقي على قتل والده ووالدته وشقيقه بسبب تعرضه للضرب والتعنيف من قبل والده في البصرة .

وأظهر مقطع فيديو متداول ، تجمع عدد من أفراد أسرة المجني عليهم وسط حالة من الانهيار والبكاء.

وأعلنت قيادة شرطة البصرة، أمس الثلاثاء،أن طفل يبلغ من العمر 13 عاماً قام بفتح النار على عائلته ما أسفر عن مقتل والده ووالدته وشقيقه بالإضافة لإصابة شقيقته.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن الطفل اعترف بارتكاب جريمته مع سبق الإصرار والترصد بسبب تعرضه للضرب والتعنيف من قبل والده ولذلك خطط للانتقام من جميع أفراد العائلة.

 

إقرأ ايضا

ه

بعد 13 سنة بالحجاب.. حلا شيحة تصدم الجميع بصور عارية

Capture

شقيق ضحية أحمد فتوح: اللاعب "مستفز" ولن نقبل بالصلح لهذا السبب

66e93c7c4c59b737b131f737

مصر تستعد.. الإعلام العبري يرصد صواريخ باليستية مصرية في جبال سيناء

أخبار متعلقة

Capture

"هي وابن أختها خلصوا عليه".. مقتل شاب على يد زوجته بالشرقية والكشف عن السبب