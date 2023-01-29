كشفت مشهورة
سناب شات السعودية " رهف القحطاني " الشهيرة
بـ "وذ نكهه" ، عن طريقة غريبة اتبعتها والدتها لمساعدتها من أجل الشهرة
في بداية ظهورها على السوشيال ميديا.
وقالت رهف ، في
مقطع فيديو متداول " أقول للي دايما يستخف فيني ، نقطة مهمة جدا ، أمي هي أول
من داعمني في الموضوع هذا ".
وأردفت ، "
أمي كانت تنشر صوري في تويتر ، وتكتب عليها "فضيحة رهف القحطاني" ، حتى
الناس يدخلون ويشوفون " .
وأضافت ، "
أمي كانت تدعمني بس من ورا من تحت " ، وتابعت ضاحكة ، " كانت قدام
أخواني والناس تقول " لا غلط اللي تسويه رهف ، أنتم صادقين غلط " ، وكنت
أنا أطالع فيها باستغراب فتغمز لي وتقول خليهم يتكلمون ".
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