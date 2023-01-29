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من نشر فيديو "فضيحة رهف القحطاني".. مفاجأة صادمة من أقرب الناس لها

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رهف القحطاني
Native
Teads
الأحد، 29-01-2023 12:57 م

 

 

كشفت مشهورة سناب شات السعودية " رهف القحطاني " الشهيرة بـ "وذ نكهه" ، عن طريقة غريبة اتبعتها والدتها لمساعدتها من أجل الشهرة في بداية ظهورها على السوشيال ميديا.

 

وقالت رهف ، في مقطع فيديو متداول " أقول للي دايما يستخف فيني ، نقطة مهمة جدا ، أمي هي أول من داعمني في الموضوع هذا ".

 

وأردفت ، " أمي كانت تنشر صوري في تويتر ، وتكتب عليها "فضيحة رهف القحطاني" ، حتى الناس يدخلون ويشوفون " .

 

وأضافت ، " أمي كانت تدعمني بس من ورا من تحت " ، وتابعت ضاحكة ، " كانت قدام أخواني والناس تقول " لا غلط اللي تسويه رهف ، أنتم صادقين غلط " ، وكنت أنا أطالع فيها باستغراب فتغمز لي وتقول خليهم يتكلمون ".
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