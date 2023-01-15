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أول تعليق لـ منى العمدة على قرار وقف برنامجها

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منى العمدة
Native
Teads
الأحد، 15-01-2023 09:45 ص

 

علقت المذيعة منى العمدة، على قرار وقف برنامج "هنا الجمهورية الجديدة"، الذي تقدمه على قناة "النهار"، وإحالتها للتحقيق، بقولها إنها لم تخالف أي معايير للإعلام أو الإعلان، في البرنامج.

 

وردت "العمدة" على ما تردد مؤخرا بشان، فبركتها شهادة دكتوراه، "أنا دكتورة جامعية أقوم بالتدريس بشكل فعلي وشهادتي ليست دكتوراه فخرية كما يدعي البعض، وتخصصي في مجال الكيمياء".

 

وكانت قناة النهار، قد أعلنت في بيان لها، وقف برنامج "هنا الجمهورية الجديدة" ووقف مقدمة البرنامج، وإحالتها وفريق العمل والمسؤولين عن البرنامج للتحقيق الفوري، بسبب رصد بعض الأخطاء والتجاوزات في إحدى حلقات البرنامج الأخيرة.

 

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