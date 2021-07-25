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منة فضالي ترتدي الحجاب على الهواء: هايجي يوم وهلبسه(فيديو)

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منة فضالي
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الأحد، 25-07-2021 12:03 ص

فاجأت الفنانة منة فضالي، جمهورها بارتداء الحجاب على الهواء.
وقالت منة خلال حوارها ببرنامج “مع الفارس” مع الإعلامي نزار الفارس عبر قناة “الرشيد” العراقية: “حتى لو الحجاب عليّا مش حلو هيجي يوم من الأيام وهلبسه، وفي محجبات كتير أوي شكلهم حلو وشيك جدا وفي لبس شيك أوي للمحجبات”.
وأوضحت: “أنا مش ضد الحجاب، ولكن أنا عشان ألبسه مش هينفع أقلعه تاني، وأنا بمثل دلوقتي.. وعلى فكرة أنا بصلي”.
وكانت آخر أعمال منة فضالي مسلسل “نسل الأغراب” في موسم رمضان المنقضي، من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ودياب ومي عمر وأحمد مالك وأحمد داش وغيرهم.
 

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