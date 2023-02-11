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الأرصاد: أمطار 3 أيام متواصلة بداية من اليوم على هذه المناطق

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امطار
Native
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السبت، 11-02-2023 11:10 ص


كشفت الدكتوره منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، توقعات طقس الساعات المقبلة، وأعلنت زيادة فرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية، اليوم السبت، على أن تكون من خفيفة إلى متوسطة.

وقالت إنَّ الأمطار تستمر لمدة 3 أيام السبت والأحد والاثنين، على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري.

وأشار إلى أن الأمطار تزداد خلال فترة المساء على المناطق الساحلية، مع استمرار درجات الحرارة المنخفضة، خاصة في ظل تأثر الأجواء بمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، بداية من غدٍ السبت.

ولفتت إلى أن الأمطار قد تمتد إلى بعض المناطق من جنوب من الوجه البحري، وتكون خفيفة، إلا أنه قد يحدث تغيير خرائط الطقس.
 

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