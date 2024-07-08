الثلاثاء 09 يوليه 2024
توقيت مصر 00:36 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

آخر تطورات التكنولوجيا في العالم | ابتكارات حديثة

مقارنة بأسعار أمس.. سعر الدولار اليوم في 10 بنوك

شاهد.. أول رد من حسام حبيب على شيرين: أقسم بالله هي اللي عورت نفسها

هاجم إبراهيم فايق.. رئيس نادي مودرن سبورت: الجيش عامل أحمد رفعت بإنسانية ولم يسجنه

الفرح تحول لمأتم.. البحث عن سيارة عروسين سقطت بهما في نهر النيل

القبض على حسام حبيب من داخل شقة بالقاهرة الجديدة

أول صورة لـ شيرين بعد اعتداء حسام حبيب عليها

شاهد.. صاحب مطعم في فيتنام يطرد إسرائيليين: نرحب بالكلاب ولا نرحب بكم

ينهي حياة زوجته بـ"ماسورة" لسبب صادم في سوهاج

محامي أحمد رفعت يكشف مفاجأة عن تورط أحمد شوبير في أزمته

ملابش شفافة فاضحة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بظهور صادم

1
ا
الإثنين، 08-07-2024 11:04 ص

 

أثارت كنزى ابنة عمرو دياب الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي وخاصة موقع الصور الشهير انستجرام بسبب الصور التى طرحتها مؤخرا.

وظهرت كنزي فى الصور التى طرحتها وهي ترتدي ملابس بيضاء اللون وشفافه أظهرت ملابسها بالداخل، وهو ما جعل البعض يشبهها بإطلالة رانيا يوسف عندما ارتدت فستانا دون البطانة، وتسببت إطلالة كنزي فى حالة جدل عند رواد صفحتها الذين انقسموا إلى فريقين ما بين مؤيد ومعارض لهذه الإطلالة.

إطلالات جريئة لكنزي عمرو دياب

وتعتمد كنزي كل فترة إثارة الجدل بملابسها الجريئة وكان أخرها منذ فترة عندما طرحت أيضا مجموعة من الصور وكانت ترتدي فيها ملابس مكشوفه للغاية وهو ما عرضها لانتقادات واسعة وقتها

حفل عمرو دياب

وأحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا ساهرا في صول بيتش بمنتجع مراسي بالساحل وسط حضور جماهيري غفير.

وكانت منطقة الحفل قد شهدت اقبالا كبيرا من الجمهور قبل انطلاقه بساعات حيث حرص جمهور الهضبة على حضور الحفل في وقت مبكر

وكعادته صعد الهضبة الى المسرح على انغام اغنية "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الحضور .

وقدم الفنان عمرو دياب فاصلا من أجمل اغنياته مثل بحبه ، دا لو اتساب، برج الحوت، تملي معاك والتي شاركه الجمهور غنائها .

وواصل الهضبة تقديم اشهر اغنياته خلال الحفل ومنها انت الحظ، وياه ، يتعلموا، شكرا من هنا لبكرة، الكلمه الحلوة ، كما القدم الميدلي الشهير الذي يضم اغنيات قمرين، العالم الله، نور العين، ليلي نهاري، قبل أن يختتم الحفل بأغنية هتدلع


إقرأ ايضا

1811336_0

شاهد.. أول رد من حسام حبيب على شيرين: أقسم بالله هي اللي عورت نفسها

27931891877832202407070138503850

هاجم إبراهيم فايق.. رئيس نادي مودرن سبورت: الجيش عامل أحمد رفعت بإنسانية ولم يسجنه

ه

الفرح تحول لمأتم.. البحث عن سيارة عروسين سقطت بهما في نهر النيل

أخبار متعلقة

مذيعة

شاهد.. قس يفاجئ مذيعة على الهواء ويطالبها بالحشمة في ملابسها

الشاب المصفوع

تطور مفاجئ في قضية الشاب المصفوع من عمرو دياب والمحامي يتنحى

UwCx3

تعليق غير متوقع من أحمد سعد على واقعة صفع عمرو دياب معجب

عمرو دياب

أول قرار من المحكمة بشأن محاكمة عمرو دياب بتهمة "البلطجة والتنمر"

30

أول تعليق لـ ليلى علوي على إحراج عمرو دياب لها

يحيى الفخراني

يحيى الفخراني يعلق على صفع عمرو دياب لأحد معجبيه