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يحيى الفخراني يعلق على صفع عمرو دياب لأحد معجبيه

يحيى الفخراني
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الثلاثاء، 11-06-2024 01:34 م


كشف الفنان يحيى الفخراني، عن موقفه من أزمات نجوم الفن، وأحدثهم النجم عمرو دياب، مع المعجبين بسبب التقاط الصور التذكارية.

الفنان الكبير يحيى الفخراني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي، قال: "يجب احترام خصوصية الفنان في كل الأوقات وأنا شخصيا تأذيت خلال عزاء صلاح السعدني من البعض، وبالتالي المسألة لازم تتحجم ويبقى فيه مصور صحفي أو اثنين في التغطية الإعلامية لأي حدث".

وتابع: "رأيي إن فيه حدود في مطالب الجمهور التصوير مع الفنان، يعني وأنا في بيتي خلاص انتهينا، وحياتي الخاصة محدش له دعوة بيها، ولكن الناس بتحب تتعرف على حياة الفنان، ولكن من وقت لآخر الفنان لازم يتفاعل مع الناس".

النجم عمرو دياب، واجه مؤخرا أزمة، بسبب "صفع" شاب ألح في طلب التصوير معه، ووصل الأمر إلى حد لجوء محامي النجم إلى تحرير محضر رسمي ضد الشاب.

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