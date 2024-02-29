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"مفيش مخدر بيترش".. محامي سائق أوبر يكشف مفاجأة أمام النيابة

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حبيبة الشماع
الخميس، 29-02-2024 04:37 م


كشف الدكتور عمرو عبدالمنعم، محامي سائق أوبر المتهم بمحاولة اختطاف فتاة الشروق "حبيبة الشماع"، عن تفاصيل الواقعة وسير التحقيق مع موكله.

 

وقال عمرو عبدالمنعم، في بث مباشر مع "مصراوي" إن موكله لم يحاول خطف الفتاة أو التحرش بها، مضيفًا: كيف لسائق أن يتحرش بفتاة تجلس خلفه أثناء القيادة؟.

 

قال إن السائق كان يقوم بتوصيل الفتاة إلى وجهتها وأثناء القيادة شعر بالبرد لذا أغلق زجاج السيارة وأثناء ذلك اشتم رائحة السجائر بالسيارة فقام برش برفان كان بحوزته وأثناء ذلك فوجئ بقفز "حبيبة" من السيارة "مفيش مخدر بيترش".

 

أوضح أن القضية التي سبق اتهام مولكه بها هي قضية قديمة تعود إلى عام 2011 حينما تم أخذه ضمن حملة مخدرات ثم أخلي سبيله وبعد فترة فوجئ بصدور حكم ضده، وباتخاذ الإجراءات القانونية صدر حكم ببراءته.

 

 

كانت حبيبة الشماع تستقل سيارة سائق يعمل عبر تطبيق الشركة الذكي يوم الأربعاء الماضي في الطريق إلى الرحاب، حيث خافت مما اعتبرته محاولة خطف، لتقفز من السيارة، ما أدى لإصابتها بكسور ونزيف في المخ ترقد على أثره في المستشفى.

 

وقرر قاضي المعارضات الإثنين تجديد حبس السائق المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الواقعة.

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