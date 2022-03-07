مفاجأة.. روسيا تستعين بمقاتلين من دولة عربية

الإثنين، 07-03-2022
11:04 ص
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤولين أمريكيين أن روسيا
تجند مرتزقة سوريين من ذوي الخبرة في حرب العصابات بالمدن، للقتال في أوكرانيا.
وقال 4 مسؤولين للصحيفة الأميركية إن موسكو التي بدأت اجتياح
أوكرانيا في 24 فبراير وواجهت مقاومة لم تكن تتوقعها، باشرت في الأيام الأخيرة تجنيد
مقاتلين سوريين لاستخدامهم في السيطرة على مناطق حضرية.
وشاركت روسيا في النزاع بسوريا
منذ 2015 إلى جانب نظام الرئيس
بشار الأسد.
وصرح مسؤول أمريكي للصحيفة أن بعض المقاتلين السوريين موجودون
بالفعل في روسيا ويستعدون للانضمام إلى المعارك في أوكرانيا، ولم يقدم هذا المصدر مزيدا
من التفاصيل.
كما أن هناك مقاتلون أجانب على جانبي الجبهة في أوكرانيا.