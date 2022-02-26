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شاهد.. لحظة إسقاط طائرة روسية بعد مناورة مع طائرة أوكرانية

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السبت، 26-02-2022 09:37 ص

أسقط طيار أوكراني طائرة روسية من طراز سوخوي 35 وذلك في إطار تصدي الجيش الأوكراني للهجوم الروسي الذي يستهدف الأراضي الأوكرانية.
ووثق مقطع فيديو لحظة قيام طيار أوكراني باعتراض الطائرة الروسية وتحطيهما بعد اختراقها المجال الجوي لأوكرانيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، بدء عملية عسكرية في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل أيام، وأبرمت مع قادته اتفاقية صداقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكري في مدن أوكرانية خلال الساعات الماضية.
وخلف الغزو الروسي على أوكرانيا الكثير من الخسائر المادية، حيث أدى القصف الروسي إلى انهيار وتدمير العديد من المنازل وفرار آلاف المدنيين الأوكرانيين إلى الحدود، وتدمير عشرات الآليات العسكرية وأيضا مقتل المئات من الأوكرانيين كما قتل عدد من الجنود الروس .
 

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