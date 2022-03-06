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حساب داعية كويتي يثير ضجة بالدعوة لـ«الجهاد» في أوكرانيا

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الأحد، 06-03-2022 02:12 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات منسوبة للداعية الكويتي مبارك البذالي دعا فيها إلى الجهاد والنفير في أوكرانيا.
وعبر حساب في ”تويتر“ ينشط باسم الداعية، شدد على ضرورة النفير إلى أوكرانيا بدعوى حماية المسلمين فيها، والانتقام من الروس الذين قتلوا مسلمي سوريا أيضًا.
وقد حذف الحساب، الذي يتابعة أكثر من 56 ألف شخص ويشير تعريفه إلى أن ابنة البذالي هي التي تديره، التغريدات لاحقا.
وأعلن في تغريدة أن 5 ممن سماهم المجاهدين العرب قد دخلوا أوكرانيا، مبينًا أن أحدهم كان قائدا ميدانيا، وذلك بهدف التمترس في المناطق ذات الكثافة السكانية من المسلمين لحمايتهم.
وأضاف أنه سيتم ترتيب دخول الشباب إلى جورجيا عن طريق عاصمتها، لأجل الهدف ذاته.
وأثارت الدعوة المنسوبة للبذالي بالجهاد جدلا في مواقع التواصل، وعلق عبدالله الخبراني بالقول ”ردا على البذالي المحرض الإرهابي نسبة المسلمين في أوكرانيا ٠،٦٪ من عدد السكان أسطوانه مخرومه ومكسوره قال النفير احذركم يا شباب الأمه لا تنجرفوا خلف مواطن الصراعات ومرتزقتهم أمثال مبارك البذالي الإرهابي“.


 

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